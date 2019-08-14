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影／勞斯萊斯霸佔醫院急救通道！孕婦嗆「我就不挪車」...網敲桌：這次老公是誰

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記者蔡儀潔／綜合報導

繼保時捷女車主霸道掌摑他人後，北京14日再發生豪車糾紛。一名穿黑衣的女子今（14）日駕駛勞斯萊斯，來到北京婦產醫院，但她沒有走在排隊通道，而是直接駛入救護車專用通道，隨後與上前勸阻的工作人員發生劇烈爭吵，儘管交警介入，女子仍拒絕將車開走。

▲▼ 勞斯萊斯霸佔車道。（圖／翻攝自時間視頻）

▲白色勞斯萊斯駛入緊急車道。（圖／翻攝自時間視頻）

從畫面中可以看到，一輛白色的勞斯萊斯停在醫院外面，四周站滿了圍觀群眾，戴口罩的女車主與交警發生口角，稱「我告訴你，我現在就不挪車了，我沒有駕駛證，你也沒有權利讓我挪車！」一旁醫院的工作人員看不下去，說「堵在我們通道上了明白嗎，你不能仗著是孕婦就無法無天了。」

▲▼ 勞斯萊斯霸佔車道。（圖／翻攝自時間視頻）

▲孕婦和交警發生爭執。（圖／翻攝自時間視頻）

事後，一位自稱是當事女子小弟的男子表示，該女子當時獨自開車去做孕檢，比較著急，他後面去醫院通過保安瞭解的情況，涉事女子現在「情緒還行」。而就在上個月，重慶渝北一位駕駛保時捷的時髦女駕駛，因突然在斑馬路中間掉頭，與另一位駕駛發生口角，下車理論最後演變成互摑巴掌，此事愈演愈烈，最後女駕駛的丈夫被解職，結束了10多年的派出所所長生涯。

▼保時捷女車主穿著「恨天高」，下車狠甩黑色轎車車主巴掌。（圖／翻攝自《搜狐》）

▲▼...低胸辣妹穿「恨天高」霸氣下車狠甩巴掌。（圖／翻攝自《搜狐》）

這次勞斯勞斯事件再度挑起民眾神經，加上網路不少影片都被刪除，網友紛紛表示，「當事女子小弟？那麼問題來了，背後大哥是誰呢」、「老公在辦公室瑟瑟發抖」、「看來確實不敢動她，她老公是誰呀？好奇」、「在北京能這麼橫的肯定大有來頭」、「比保時捷更大的人物」。

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關鍵字：勞斯萊斯,霸佔緊急通道,保時捷女車主

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