2千萬「勞斯萊斯─魅影」拍賣790萬沒人要　二手商：這不好賣

▲新北檢2日拍賣的「勞斯萊斯魅影」，雖新車要價近2千萬，但起標790萬卻無人下標，拍賣僅5分鐘就流標。（圖／記者羅志華翻攝）

突發中心／新北報導

法務部行政執行署新北分屬和新北地檢署今聯合舉辦「123聯合拍賣日」，其中最大的亮點就是新北檢偵辦「億圓富吸金案」時查扣的「勞斯萊斯魅影」（Rolls-Royce Wraith），新車要價近2千萬，吸引不少民眾及二手車商一大早就趕來看車。只是高達790萬的起標價，讓在場的民眾下不了手，最後僅拍賣5分鐘就流標。

這次拍賣的「勞斯萊斯魅影」是2010年7月出廠，排氣量6952C.C，新北分署上午9時許就先在臨時停車格展示，隨後開放民眾登記領取號碼牌下標。一位二手車商表示，他手邊就有一台雙門勞斯萊斯，也是2010年出廠的，但他開價僅2百多萬就賣不出去；這次拍賣的勞斯萊斯竟開價790萬，民眾應不會買單，若開個2、3百萬還能接受。

這場拍賣會下午還有一波高潮，新北分署自中午12時起，將變賣「落跑名媛」吳麗玲保管箱中的11件金飾；吳女自2014年跳票21億元後潛逃海外，名下幾間豪宅都已陸續法拍，包含台北市的「元大一品苑」、新北市「巴黎十六區」及高雄市「人文首璽」。由於吳女還欠有稅款，分署也於2日拍賣她保存的金飾。