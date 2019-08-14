Snapchat推出新款AR太陽眼鏡　引領全球風潮

▲Snap公司將推出新款AR眼鏡Spectacles 3。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合外電報導

Snap公司日前宣布將推出新款AR眼鏡Spectacles 3，它能夠直接拍攝照片和影片，並上傳到旗下社群媒體Snapchat。

這款經重新設計過的AR太陽眼鏡，眼鏡的選框功能是二個相機，使眼鏡可以清楚捕捉深度。Snap還構建了一套新的3D效果，利用該設備的全新深度感知能力。

這款眼鏡有兩種顏色可供選擇：黑色和米金色，它們具有輕量鋼框架，也可以調整尖端和有色鏡片。

和之前版本一樣的是，Spectacles可讓使用者通過點擊眼鏡頂部的按鈕，輕鬆捕捉照片和影片，將它們同步到Android或iOS設備後，可以直接編輯，並發送給Snapchat上的朋友，或者導出它們以便在其他平台上共享，包括YouTube。

Snap表示，設備上的4GB存儲空間最多可以容納100個影片或1,200張照片，眼鏡可以通過將它們存放在附帶的充電盒中進行充電，完全充電只需要75分鐘，外殼可以使用USB-C線充電。

Spectacles 3將於今年秋季上市推出，零售價為380美元，是以前版本的兩倍多。

Snap之所以在年輕用戶中積累了一定的聲譽，部分原因在於其AR功能。用戶可以在照片上增添各種濾鏡效果，甚至可以轉換性別。

研究公司eMarketer的首席分析師威廉森（Debra Aho Williamson）稱讚Snap願意繼續嘗試其AR願景，但同時也表示懷疑這款新版眼鏡是否具有「大眾吸引力」。