Today at Apple新課程來了！擴增實境藝術課程8/10起開跑

▲Today at Apple推出AR新課程。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple今（30）日宣布，將提供一系列全新擴增實境（AR）藝術課程[AR]T，在這系列新課程中，將包含三種課程，包括展示一些世界頂級當代藝術家作品的互動式漫步、教授使用Swift Playgrounds製作AR基礎知識的店內課程，以及可在全球每家Apple Store中欣賞的AR藝術裝置。三種課程將自8月10日起提供。

而為了設立這些課程，Apple邀請了紐約頂尖的當代藝術博物館New Museum，挑選七位藝術家包括Nick Cave、Nathalie Djurberg與Hans Berg、Cao Fei、John Giorno、Carsten Höller及Pipilotti Rist，來一同參與一項對大眾免費開放的體驗計畫。

Apple零售暨人力資深副總裁Deirdre O’Brien表示，Today at Apple為蘋果產品和顧客提供了一個創作創意藝術的窗口。希望參與者受到[AR]T漫步和店內裝置中精彩AR創作的啟發，我們迫不及待地想看看顧客在[AR]T實驗室中學到了什麼。

根據官網資料顯示，三種課程分別是[AR]T漫步、[AR]T實驗室，以及Apple直營店內的[AR]T。[AR]T漫步是與New Museum聯合策展的擴增實境，這些體驗式漫步將帶領參與者走過舊金山、紐約、倫敦、巴黎、香港和東京，鑑賞世界知名藝術家的作品，這些藝術家大多都是第一次用AR創作。藝術家們使用AR，重新構想或發明了表達其藝術實務核心主題的新方法。

[AR]T實驗室則將帶給顧客AR體驗，這項課程在所有Apple直營店均免額外付費。這是與紐約藝術家、NEW INC成員（New Museum的文化孵化器）暨教育家Sarah Rothberg合作開設，可讓參與者親身體驗由Rothberg創作的異想天開物件和身歷其境的聲音。使用Swift Playgrounds，任何人都可在這90分鐘的[AR]T實驗室中學習如何製作自己的AR體驗。

最後則是Apple直營店內的[AR]T，訪客可進入全球任何一家Apple直營店，體驗藝術家Nick Cave的AR作品《Amass》。使用Apple Store App中的[AR] T檢視器，就可以啟動Cave的互動裝置，它帶領觀眾進入一段觀賞和收集「Ikon Elements」的旅程，並在Apple直營店中間感受正能量的流動。