廢土宣判可能解職？　苗縣長徐耀昌傳出「辭職由妻代夫征」　

▲外傳徐耀昌可能閃辭，再由妻子代夫出征參加補選。（圖／資料照，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌身陷廢土官司，二審將於8月23日宣判，只是竟傳出，有多家媒體接獲爆料，直指徐耀昌會在這2天「閃職」，由妻子蔡麗卿繼續「代夫出征」參加縣長補選，就是為了預防一旦解職反而不能補選的窘境，不過，徐耀昌也表示「一切攏是假A」，他說，「假設性的議題，有心人真的是無聊透頂！」

▲徐耀昌已出面駁斥消息是假的。

徐耀昌於1998年擔任苗栗縣頭份鎮長任內，被控與秘書陳順興等人共謀，同意業者申請將棄土倒入頭份垃圾場，並濫開不實棄土證明，共圖利業者1291萬多元；台北地院經過12年的審理，終於在2013年依貪污治罪條例的圖利罪判徐耀昌9年徒刑。全案目前進入二審階段，將於8月23日宣判。

徐耀昌說，對於二審宣判有信心，因為自己清廉從政，相信法官會以最明智的判斷，還他、還苗栗一個公道。不過，徐耀昌也表示，就算23日真的被判有罪，了不起叫做「停職」，而非」解職」，這個可能有心人士故意去誤導、搬弄是非，他說，對於苗栗是一個傷害。

至於外傳徐耀昌要「閃辭」由妻子「代夫出征」的傳聞，徐耀昌也表示，的確有其他媒體透過縣府詢問，他也請縣府轉達「不予回應！」