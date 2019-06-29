苗栗縣「暑期保護青少年－青春專案」　暑假首日擴大臨檢

▲苗栗縣長徐耀昌主持「暑期保護青少年－青春專案」，並率同林國清局長及頭份分局長邱紹雄，勉勵值勤員警。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1年1度的青春專案 ，已於6月1日正式開跑，專案期程3個月，涵蓋了學生會考結束、畢業典禮及整個暑假期間，苗栗縣政府特別選在學生放暑假首日，集合縣府各部門，共同辦理「淨化妨害青少年成長環境、防治青少年被害、擴大預防犯罪宣導」這三大主軸工作，同時加強檢肅幫派毒品、兒少網路犯罪等項目。

▲▼縣長徐耀昌（左）及苗栗縣警察局長林國清（右），共同視察臨檢場所。（圖／記者黃孟珍攝）

縣長徐耀昌表示，參加警察局規劃暑假首日臨檢勤務，並率同林國清局長、分局長邱紹雄及少年警察隊實地視察臨檢場所，除了慰勉值勤員警辛勞外，還特別提醒善加運用縣府跨局處「聯合稽查小組」，加強查察八大行業等青少年易聚集場所，以避免青少年被害情事。

徐耀昌也說，近日溺水事件頻傳，有關危險水域防溺方面，也指示相關單位加強宣導水域活動安全，落實強化水域安全環境及重點路線，巡邏等措施，以減少溺水事件發生。

苗栗縣政府也呼籲家長共同關心自己的小孩，在暑假時間規劃健康有意義的休閒活動，以免過於閒暇，產生偏差行為，或遭不良份子引誘，而生脫序違法行為。