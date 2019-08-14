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女法官稱遭霸凌　還在電梯中被嗆「妳怎麼還沒哭？」

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▲▼女法官楊絮雲出面說明最高法院分案經過。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法官楊絮雲（左）指控被最高法院分案霸凌，丈夫、高院庭長周盈文（右）陪同。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

高等法院女法官楊絮雲在調任最高法院期間，傳出遭最高法院以分案漏洞霸凌。楊絮雲還說，當時的分案法官林恩山曾對她說「妳怎麼還沒哭？」林恩山雖否認說過這話，但楊絮雲的丈夫、高等法院庭長周盈文表示，林恩山確實在2017年10月2日晚上7時至8時許，在最高法院電梯裡對楊絮雲說過此話。

楊絮雲遭分案霸凌的事件，持續發燒，她2017年9月7日調任最高法院辦事，但她認為最高法院將當時積壓許久、專業複雜的案件，全都塞給她辦理，最後在2018年3月間，以身體、家庭為由，轉調回高院民事庭。當時就傳出楊絮雲遭分案霸凌，監察院介入調查。而事件持續發燒，楊絮雲在12日由丈夫、高院庭長周盈文陪同下，出面公開說明此事。

而楊絮雲出面說明當時，就提出最高法院在2017年12月、2018年3月的2次最高法院的會議紀錄，當時院長鄭玉山均公開表示，因資訊室的分案輪次電腦程式還沒完成，所以要求資訊室在2018年4月分案前，要完成程式撰寫工作。楊絮雲明白說，「如果真的以電腦抽籤分案，為何還需要分案法官？又為何事發至今1年多，仍提不出電腦紀錄。」另外她也批評，當時最高法院特殊商事專庭共7名法官，她1個人分到20件複雜案件，其他6名法官總共只分到15件，包含RCA工殤案等大案，都在她手上，讓她睡都睡不好。

而楊絮雲也說，當時的分案法官林恩山曾對她說「妳怎麼還沒哭？」楊絮雲回答：「我為什麼要哭？」林恩山聽了只是冷笑未接話。對此，林恩山在12日下午就否認說過這句話，他對媒體表示，「我絕對沒說過那句話，請楊法官具體指出我是在何時、何地說了這句話。」

楊絮雲的丈夫、高院庭長周盈文指出，他在2017年10月2日晚間與楊絮雲碰面，當時楊絮雲立刻轉述此事。由於當時是楊絮雲調任最高法院的第2個月，當天是楊絮雲的第2次分案日。楊絮雲繼9月間分到8件「特殊商事案件」後，10月2日又被分到3件「特殊商事案件」，其中一件卷宗多達35大宗，另一件卷宗也多達25大宗，龐大的卷宗由4位工友以推車推到楊絮雲的辦公室，讓楊絮雲印象深刻。而她之後又在電梯裡，遇到林恩山的酸言酸語，心情低落難以忘懷，才會立刻轉述給丈夫知道。
 

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關鍵字：法律,人權,周盈文,楊絮雲,最高法院,分案,電腦分案,保密分案,林恩山

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