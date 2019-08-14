進軍國會盼組聯合內閣　柯文哲批：每天丟水球、丟預算書有什麼用

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲接受專訪時強調民眾黨不分區立委將是「影子內閣」，並預測兩黨席次不會過半，合作將是必然，因此他主張「聯合內閣」，讓政策做長遠規劃。柯文哲14日受訪時強調，希望台灣在藍綠之外，要有新的思維，「每天丟水球、丟預算書有什麼用」。

對於兩黨立委席次不會過半，柯文哲表示，希望是這樣，台灣在藍綠之外，還是要有新的思維，「我不會說統獨不重要，但是能不能有新的思維，強調科學、效率、正直、誠信，我發現在政府不討論這種科學問題，每天在統獨繞來繞去，不是一個很好的政治氛圍」。

柯文哲認為，國會需要一個關鍵少數，在立法院不要在那裡丟水球，大家用數據說哪裡是有問題，比較理性的辯論，「每天丟水球、丟預算書有什麼用」。

針對聯合內閣如何進行，柯文哲認為，如果三黨人數都不過半，也許立法院可以比較務實去思考問題，像現在前瞻計畫，「罵罵罵還是通過」，希望說將來不分區立委，是柯文哲意志在立法院的展現，強調科學數據、理性辯論，還有一點，「我也討厭分贓政治」，要進去打破。

至於是否將讓時代力量瓦解，柯文哲表示，不是這樣，不要用負面的思維，不曉得時代力量這幾天出這麼多事情。談到延攬時力立委黃國昌入不分區立委議題，柯文哲表示，不分區現在才開始進入作業，還有兩三個月，不急啦。

▲柯文哲出席里長市政座談會。（圖／記者楊亞璇攝）