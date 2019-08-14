將軍5歲兒溺死池塘發願訓練救生員　「羊奶饅頭」護肺化身大愛神

▲台灣堯舜禹文化學與屏東縣身心障礙就業福利協會13日捐贈近百盒羊奶饅頭給屏東市復興國小少棒球隊與亞當學園 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一位將軍家中的池塘飼養錦鯉魚，5歲兒子玩水不幸溺斃，讓他傷心之餘，將池塘擴建成游泳池，訓練救生員專門救溺水的人，當時為了補充志工們在接受訓練時的體能，養了大批羊隻，除提供他們羊奶外，還做成羊奶饅頭，捐贈給各地弱勢團體，把小愛化做大愛的精神，令人動容。

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▲美奶饅頭。

台灣堯舜禹文化學與屏東縣身心障礙就業福利協會秉持這份愛心，13日在屏東市客來斯麥烘培工廠，捐捐贈近百盒羊奶饅頭13日給屏東市復興國小少棒球隊亞當學園，讓球員及員相當感激。

牽線這份愛心的屏東地方法院庭長張以岳說，法院舉辦棒球活動，曾邀請過復興國小少棒隊及亞當學員的學生參與，了解復興少棒隊及亞當學員的孩子，有的來自原鄉、有的家庭來自低勢收入家庭，但都努力學習打球、讀書，學習技能，期盼有一天能在棒球等領域撐起一片天，但目前亟須一些幫助，得知台灣堯舜禹文化學會與屏東縣身礙就業福利協會發揮愛心，欲捐贈牛奶饅頭給縣內弱勢團體，就列入第一批推荐受贈對象。

張庭長表示，羊奶饅頭背後藏有這位將軍無私的大愛，將軍後來也成立水生救生協會救人，更將羊奶饅頭擴大捐贈給各縣市弱勢團體，讓這份愛心延續傳播下去，讓更多弱勢團體及需要的孩童得到幫助，精神令人感動。