台南將軍漁港大改造　李朝塘：新風貌親水環境更宜人

▲台南市政府農業局長李朝塘，誠摯邀請民眾來將軍漁港享用美食，並且在安適的環境下欣賞美景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市可以觀賞夕陽、海景的地點不少，但若要找一處可就近看漁貨拍賣、購買漁貨、停車方便、搭乘定期航線，兼具美食饗宴的地點？農業局長李朝塘特別推薦將軍漁港。

李朝塘強調，「台南市將軍漁港周邊水環境改善計畫」大改造完工後，新風貌親水環境更宜人，更吸引不少年輕朋友前往欣賞將軍漁港的落日餘暉。李朝塘說，將軍區在濱海鹽分地帶以將軍為名，顯見就是一個與府城開台史有緊密連結的地方，以將軍漁港為中心，北至北門（蘆竹溝）漁港，南至青山（青鯤鯓）漁港，整個所串連成的狹長鹽份風景帶所帶給人心靈寬廣的悸動，相較全國其他人滿為患造成旅遊品質下滑的風景區，在這邊可以發現，漁港不僅僅是漁港，更是台灣人悠然閒適的心靈原鄉。

李朝塘表示，將軍漁港從1990年闢港至今，市政府每年逐年編列漁港建設經費，並向農委會漁業署爭取補助經費，辦理漁港設施興修建及維護工作，確保漁船航行及停泊安全，維護漁港公共設施功能，並透過環境改善，創造漁港多元化的經營，並提供參訪遊客一個豐盛的漁業饗宴。

農業局指出，將軍漁港觀光魚市直銷中心目前已辦理出租，後續營業盛況可期，前瞻計畫之全國水環境改善計畫，獲經濟部核定通過，在規劃方面，除聽取漁會之建議外，並辦理說明會聽取當地居民、經營業者及漁民於將軍漁港體驗觀光休閒活動時所需改善的實際需求納入這次的施作，以體驗者的需求來規劃以避免後續期望的落差。

「台南市將軍漁港周邊水環境改善計畫」已於2018年4月26日完工驗收，主要施作項目為觀海平台、遮陽棚、入口意象、欄杆等，民眾可在安適的狀態下欣賞將軍漁港的落日餘暉，對於增加將軍漁港的營業有莫大的助益，另一方面更能改善相關業者及漁民生活、增進收益、進一步帶動產業及觀光休閒發展。

將軍漁港內有數家美食餐廳，除了有滿足大家的觀光漁市各種鮮味小吃，也有以熱炒現撈海鮮聞名的海商海鮮餐廳，還有以宴席、旅行團團膳業務的九叔公餐廳等等滿足各種不同的飲食方式，更期盼有更多非自由行的團客來搭乘往來澎湖東吉島的定期航班，體驗在地人文、欣賞無價夕陽。