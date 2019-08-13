「團結下架民進黨政府」　藍委共同聲明：唯一支持韓國瑜

▲韓國瑜 。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨陷入整合困境，加上近日發生中評委陳宏昌公開「批韓挺英」事件，立法院國民黨團13日發表共同聲明，重申唯一支持總統候選人韓國瑜的立場，呼籲全黨上下捐棄成見，團結支持、全力輔選韓國瑜。

國民黨團聲明指出，七月中旬國民黨完成總統初選民調，由高雄市長韓國瑜勝出，正式代表國民黨，成為2020總統候選人。由於總統初選後發生競逐者間發生未能團結整合的隱憂，及近日黨職同志公開詆毀黨提名人情事，立院國民黨團13日發表聲明，重申唯一支持經初選過程產生黨提名總統候選人的堅定立場，呼籲全黨上下捐棄成見，團結支持、全力輔選韓國瑜市長，唯有團結相連的心與溫暖相接的手，才能贏得明年勝選，下架倒行逆施的民進黨蔡政府，達成國民黨重返執政的使命。

國民黨團總召曾銘宗表示，這次的國民黨總統初選過程，堪稱台灣政黨史上最為公開透明與公平公正的典範，韓國瑜市長在激烈角逐的歷程中，通過初選民意考驗，彌足珍貴，國民黨團重申5月29日發表的聲明與立場，唯一支持經初選獲黨提名的總統候選人，並將全力以赴善盡輔選之責。

曾銘宗也呼籲，不論是全黨上下同志或參與初選競逐的當事人，應展現包容氣度與情義，人人都當強力黏著劑，彌補初選過程中產生的裂痕，在贏得勝選的共同目標下，團結齊心追求選票最大化；至於兼有黨職且具地方影響力的同志，在公開場合以不堪言論公然詆毀本黨總統候選人，黨團支持黨中央應有斷然處置，以正視聽。