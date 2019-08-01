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陸停發來台自由行簽證　內政部出招：放寬陸新住民親屬來台

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▲內政部政務次長陳宗彥（右一）南下見證遼寧新住民寧家榮（中）到服務站申請妹夫來台短期觀光。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部政務次長陳宗彥（右一）南下見證遼寧新住民寧家榮（中）到服務站申請妹夫來台短期觀光。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

中國大陸7月31日片面宣布暫停陸客台來自由行！內政部立即展開靈活修法反制，內政部次長陳宗彥8月1日宣布即日起，台灣將放寬陸配親屬來台短期探視的相關規定，原法限制台灣人民三等親內的血親才能來台探親、即日起放寬為包含三等親內的「配偶」包含大嫂、孫媳、姊夫都可以申請來台探親，內政部同步修整制度，與大陸宣布暫停陸客來台自由行互別苗頭！

內政部次長陳宗彥表示：中國大陸昨天專斷暫停來台自由行，凸顯中國人民沒有自由旅行的權益，台灣則對於各國、中國大陸人士來台均一視同仁，敞開雙臂正面看待，這次修正「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，是以強化人權為考量，歷時近5年研議，並落實兩公約的精神，針對兩岸探親的家庭倫常需求予以調整。

▲內政部政務次長陳宗彥（右一）南下見證遼寧新住民寧家榮（中）到服務站申請妹夫來台短期觀光。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部政務次長陳宗彥（右一）今天說明放寬陸籍新住民親屬來台政策。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署指出，政府除了放寬大陸配偶親屬來台短期探親資格外，也同時鬆綁外國優秀人才的大陸親屬探親、團聚資格，提升無戶籍國民及港澳政府駐台人員的家庭團聚權等，期望能提升大陸配偶的生活權益，以符合人倫親情探視的需求。

今天新法施行首日，已有陸籍新住民迫不及待送件，陳宗彥也特別到移民署台南市第二服務站，見證陸籍新住民姊妹寧女士申請弟媳來台短期探親，寧女士表示，修法後弟弟及弟媳就能夠一起來台，讓她相當期待。移民署指出：同步考量陸籍民眾來台從事醫美健檢，最長僅需3個月，故將入境證件效期從6個月修正為3個月，可以兼顧強化入出境管理機制。

陳宗彥強調，這次修法幅度較大，為使新法順利上路，移民署已於台北、台中、高雄舉辦說明會，宣傳修法重要訊息，期盼修法促進兩岸正面交流，並強化人流管理機制，兩岸人民往來常態化與安全管控目標。

移民署統計今日除了寧女士送件外、桃園市服務站有另名婁先生申請姐夫來台短期探親，移民署則希望在台陸籍新住民可多利用台灣政府的便民政策，正逢修法政策時值對岸暫停陸客自由行簽證：「對岸關起了一扇門、台灣則又開啟了另扇窗」。

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關鍵字：移民署,內政部,放寬,大陸新住民,來台

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