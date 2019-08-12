遭指買台媒置入新聞　國台辦：民進黨自導自演令人不齒

▲國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪、魏有德／北京 ─ 台北 連線報導

有外媒9日報導，大陸國台辦至少付費給5家台灣新聞媒體作新聞置入，引起外界關注。對此，國台辦發言人馬曉光今（12）日表示，有關報導純屬捏造，不值一駁，民進黨當局為煽動兩岸敵意，轉移視線，撈取選舉利益，勾連外部勢力，自導、自演、造假售假，不斷上演此類把戲，手法之拙劣，令人不齒。

《路透社》近日以《買『新聞』：中國利用台灣媒體贏得島上民心》（Paid "news": China using Taiwan media to win hearts and minds on island）為題，發表專題報導。報導指出，大陸國台辦至少付費給5家台灣新聞媒體作新聞置入，並訪問10名台灣記者和媒體主管，同時宣稱取得國台辦簽署的合約文件，確認大陸當局付錢給至少5家台灣媒體，換取各式平面刊物與一家電視頻道的新聞報導。

值得注意的是，基於保護當事人及消息來源，路透社並未透露受訪者資料及媒體名稱，合約文件也未對外公佈。報導提到，根據一名熟知這家媒體運作人士和路透取得的內部文件，儘管這些文章以純新聞方式呈現，但它們實際上是由大陸政府花錢買的新聞。

對此，國台辦發言人馬曉光12日透過書面回應指出，有關報導純屬捏造，不值一駁。馬曉光將矛頭指向民進黨政府稱，民進黨當局為煽動兩岸敵意，轉移視線，撈取選舉利益，勾連外部勢力，自導、自演、造假售假，不斷上演此類把戲，手法之拙劣，令人不齒。

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

報導曝光後，總統蔡英文於10日受訪時表示，中國大陸介入台灣媒體，影響我們的報導或生態時有所聞，社會也非常憂心，「這則報導某種程度，證實這些憂慮並不是空穴來風。」

