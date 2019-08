遭指買台媒置入新聞　國台辦：民進黨自導自演令人不齒

▲國台辦發言人馬曉光 。(圖/記者曾俊豪攝)

記者曾俊豪、魏有德/北京 ─ 台北 連線報導

有外媒9日報導,大陸國台辦至少付費給5家台灣新聞媒體作新聞置入,引起外界關注。對此,國台辦發言人馬曉光今(12)日表示,有關報導純屬捏造,不值一駁,民進黨當局為煽動兩岸敵意,轉移視線,撈取選舉利益,勾連外部勢力,自導、自演、造假售假,不斷上演此類把戲,手法之拙劣,令人不齒。

《路透社》近日以《買『新聞』:中國利用台灣媒體贏得島上民心》(Paid "news": China using Taiwan media to win hearts and minds on island)為題,發表專題報導。報導指出,大陸國台辦至少付費給5家台灣新聞媒體作新聞置入,並訪問10名台灣記者和媒體主管,同時宣稱取得國台辦簽署的合約文件,確認大陸當局付錢給至少5家台灣媒體,換取各式平面刊物與一家電視頻道的新聞報導。

值得注意的是,基於保護當事人及消息來源,路透社並未透露受訪者資料及媒體名稱,合約文件也未對外公佈。報導提到,根據一名熟知這家媒體運作人士和路透取得的內部文件,儘管這些文章以純新聞方式呈現,但它們實際上是由大陸政府花錢買的新聞。

對此,國台辦發言人馬曉光12日透過書面回應指出,有關報導純屬捏造,不值一駁。馬曉光將矛頭指向民進黨政府稱,民進黨當局為煽動兩岸敵意,轉移視線,撈取選舉利益,勾連外部勢力,自導、自演、造假售假,不斷上演此類把戲,手法之拙劣,令人不齒。

▲總統蔡英文。(圖/記者陶本和攝)

報導曝光後,總統蔡英文於10日受訪時表示,中國大陸介入台灣媒體,影響我們的報導或生態時有所聞,社會也非常憂心,「這則報導某種程度,證實這些憂慮並不是空穴來風。」