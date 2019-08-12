20公尺外假人遭強力水柱沖退　港警「水炮車」亮相秀肌肉

▲水炮車過車頂強力水柱驅離群眾。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞）

記者魏有德／綜合報導

為因應香港警民衝突升級，香港警方今（12）日向外界正式宣告「水炮車」正式登場。這場「水炮車」演練示範在粉嶺警察機動部隊總部舉行，由港警透過現場架設的大螢幕，以圖片的方式向現場媒體及立法會議員介紹車輛諸元與功能設備，同時現場也停放編號「3」號的水炮車，說明結束後，港警也馬上展開實際車輛操作。

▲香港警方演示現場擺放假人供水炮車操作。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞）

港警首先示範了水炮車的噴水裝置，現場解說人員提到，水炮車強力水柱射程可以噴灑至20、30、40公尺外，對於遠方的示威群眾進行驅離。據現場演示畫面，當強力水柱噴出後，擺放在20公尺的假人，瞬間被沖至後方，40公尺外的假人則受水柱影響位移一段距離。

▲水炮車也可以近距離驅散民眾。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞）

而水炮車在噴水前，車內警員均先發出廣播「停止衝擊，否則噴水將你驅散」，然後射向人群下肢方向。警方稱，水炮車噴水的目標均為人的下肢，而任何人在受到水炮車噴水攻擊後，會感到「唔舒服，同埋會濕」。至於近距離靠近水炮車的民眾，這台水炮車也可以透過車頭下方及車身側邊的噴水裝置，噴出擴散式水霧，將靠近的民眾驅散。

▲港警12日向外界演示水炮車使用方式。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞）

據之前釋出的資料顯示，每輛水炮車的長為8公尺、寬2.5公尺、高4.1公尺，車上設有一個水箱和催淚溶液儲存裝置；此外，為拍攝外圍情況，左右車頂各裝有360度的鏡頭，車頂則配置2支噴水裝置，用來噴射水柱、催淚水劑。這三輛「人群管理特別用途車」（水炮車）共計1,660萬元港幣（台幣約6644.3萬元）。

▲港警向外界展示水炮車。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞）

此前，港媒已搶先報導「水炮車」路試的情況，外界也預測，水炮車投入陳抗活動的時程，正在逐步推進。據悉，水炮車在進行路試的過程中，先在粉嶺員警行動基地內繞圈試車，之後再行駛離開基地，沿著青山公路往粉嶺公路前進，行經古洞、新田，最後在錦繡花園附近折返回基地。

