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10歲女孩熱衷超夯遊戲　陌生訊息「傳裸照證明是女生」才能繼續玩

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▲▼英國女孩卡拉（Cahla McGarry）熱衷一款遊戲，加入論壇後卻被陌生人要求裸照。（圖／翻攝自臉書／Nicola McGarry）

▲卡拉收到謊報身分的奇怪訊息。（圖／翻攝自臉書／Nicola McGarry）

記者丁維瑀／綜合報導

英國10歲女童卡拉（Cahla McGarry）先前熱衷一款深受小孩歡迎的App，加入專門討論遊戲的論壇後，她突然收到一封私人訊息，對方聲稱是App內部員工，要求她必須提交露出上半身的相片，否則就會被永久踢出，所幸她立刻告知母親此事，最後並未提供任何照片。

《太陽報》報導，這款遊戲名為Gacha Life，玩家可以創造各種角色，設定不同的服裝、髮型等。卡拉當時收到私訊，要求她拍攝裸照，訊息署名者則是曼蒂（Mandy）；內容寫道，曼蒂與美國網路社群媒體開發商Amino一起工作，「如果你不清楚，這是一個年輕女孩的安全平台，我們要求使用者必須14歲或更小，如果你符合這些條件，就可以留在這邊。」

傳送訊息的陌生人寫道，「我們也必須確認所有會員都是女孩，為了驗證，我要取得你露出胸部的照片，如果不舒服可以穿上內衣，還有你的年齡。這只是一項額外的安全功能，但全部成員都要遵守，拒絕的用戶會被永久禁止。」

卡拉閱讀訊息的同時，想起母親尼可拉（Nicola）都會警告她在網路不要隨便與陌生人交談，因此她並未回覆而是通知家長。尼可拉只有卡拉這個女兒，她表示，事件呈現出有心人士可以輕易透過網路達成目的，「我很害怕，就像他們已侵入家中，雖然可能是數千英里外的人，卻真的像是侵犯我們隱私。」

據了解，卡拉經常玩的Gacha Life其實是一款免費日本遊戲，為了與其他玩家交流，她便加入Amino應用程式內部的討論區，然而在註冊帳號後，她卻收到令人毛骨悚然的訊息。

Amino應用程式發言人表示，保持使用者的安全是企業的首要任務，任何不當接觸未成年的行為都無法被容忍，團隊未來也會致力調整政策，刪除違法規定的使用者，同時也與執法單位充分配合，「我們會自動刪除裸露圖片，避免發送或收到不洽當的內容，將採用最先進的技術來協助執行這些規範。」

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