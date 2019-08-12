「郭柯王」給人一個期待　劉宥彤爆：日本國會議員團來台指名要見郭台銘

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平，以及台北市長柯文哲組成大聯盟的話題不斷，這起事件也連帶引起國際關注，永齡基金會執行長劉宥彤12日在ETtoday新聞雲直播節目《雲端最前線》上透露，自己早上接到一通外交部的電話，有一個日本的訪問團，裡面有10幾個日本國會議員要到台灣參訪，且希望能見到郭台銘本人。

劉宥彤12日表示，外交部早上打電話給她，因為有個日本訪問團要來台灣，訪問團裡面有10幾名日本國會議員，在參訪行程安排上，希望能見到郭台銘。

▲郭台銘。（圖／記者季相儒攝）

話鋒一轉，劉宥彤也質疑，自己不太認識外交部，過去也都沒有連繫，不知道外交部怎麼拿到她的手機號碼的，居然可以直接打進來，那「到底國民黨都打到哪裡去？」

對於國民黨有聲音傳出說無法聯繫上郭台銘，劉宥彤在節目中也替郭台銘抱屈，質疑很多人都說有留話、有打電話，但這是在期待什麼？是希望郭台銘親自打給每個人說「來來來，你們需要什麼幫忙」嗎？其實很多事情有點強人所難，且不斷對媒體講這些話，會讓別人質疑這份「真心誠意」的「真心」有多少？「誠意」感覺表達很多，但「真心」的成分呢？

劉宥彤說，很多人對現在這個新勢力或第三條路有很大的期待值，但郭台銘究竟是否要走這第三條路，然後拚2020，「我說實在話，我覺得競選或取得什麼位子，對郭台銘來講都不是一個最重要的。」

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

劉宥彤解釋，郭台銘過去一直強調，希望能在人生最後階段為中華民國做出一點事情，而且郭台銘認為當下局勢是他能貢獻40幾年經驗給國家的時刻，「所以這樣的貢獻方式，是不是一定要有第三勢力來參選？我覺得或許不是。」但是想想看，在過去的幾個禮拜裡面，有沒有聽過國民黨任何一個人說「對，郭台銘講的兩岸分析上面，國民黨是如何如何…雖然初選結束，但願意參考郭台銘的意見」等類似的話？

劉宥彤說，她只有在柯文哲的言論中，聽到有跟郭台銘「兩腿論」比較相關的話；這兩個星期以來，國民黨只為了團結，不斷的喊「團結團結、回來回來」，然後「電話也不知道打到哪裡去」，就算說要談事情，也沒有要談什麼的願景，只是一直說要為台灣未來努力，接著出現鋪天蓋地的警告。

劉宥彤表示，明明郭台銘還沒做什麼，卻突然被道德綁架的方式五花大綁、批判，「我覺得所有的人都會在這種情況下去思考，我們所愛的國家、生長的地方，真的要這樣的政治環境嗎？真的要不管如何，只挺我最喜歡的那個人，也不管那個人提出的論述是什麼、狀況是什麼嗎？」這不只是藍營，綠營也是這種情況，不管那個人過去做了什麼事情，只要看到香港就覺得好害怕，然後繼續支持嗎？這邏輯是怎麼樣才成立的？

劉宥彤強調，這三個人（郭王柯）也有很多可以批評的地方，但為什麼會讓這麼多人心心念念？其實就是要給人一個期待的另一種可能性，今天重點真的不在是否喚回郭台銘，而是國民黨若真的覺得，需要修改一些事情取得民眾認同，那「我覺得這件事情會比他聲聲喚、聲聲喊更能讓選民覺得『對，我看到你的改變！』而這才應該是一個黨要做的事。」

▲永齡基金會執行長劉宥彤。（圖／翻攝自雲端最前線）