香港抗爭再升級！港警今示範「水炮車」出動　最快數日內登場

▲水炮車已完成試路。（圖／翻攝臉書「香港警察 Hong Kong Police」，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港抗爭遊行已連續數個月，昨（11）日多區再度陷入混亂，甚至還有示威者向警察投擲「汽油彈」。據悉，為平息動亂，警方今（12）日上午將在粉嶺蝴蝶山路的警察機動部隊總部進行「水炮車」出動演練，並且安排香港立法會議員、監警會成員及媒體一同出席見證。

香港警方在上個月30日指出，「水炮車」經過驗電機工程署進行驗收測試及優化工作後，已完成相關操作及基本訓練。據悉，水炮車在正式進行路面測試的過程中，先在粉嶺警察行動基地內繞圈試車，之後再行駛離開基地，沿著青山公路往粉嶺公路前進，行經古洞、新田，最後在錦繡花園附近折返回基地。

▲港警1660萬元港幣購買了三輛水炮車。

綜合港媒報導，警方從上個月開始頻頻安排警員駕駛水炮車到路面測試，最快或可在8月中登場，屆時將可發射顏色泡沫。臉書「香港警察」先前也釋出一段「顏色水」的影片介紹，內容指出，若被顏色水噴到，將會殘留在身體或衣服表面，必要時警方能借此辨認該人士當時是否現身抗議現場。

香港警方早前斥資1,660萬元（台幣約6644.3萬元）購買了三輛「人群管理特別用途車」（水炮車）。據了解，每輛水炮車的長為8米、寬2.5米、高4.1米，車上設有一個水箱和催淚溶液儲存裝置；除此之外，為了拍攝外圍情況，左右車頂各裝有360度的攝錄鏡頭，而車頂則配置2支噴水裝置，用來噴射水柱、催淚水劑等來驅散人群。

▲▼水炮車可噴射水柱、顏色水來驅趕抗議民眾。