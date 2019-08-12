美麗島民調／侯友宜施政滿意度破7成　泛綠民眾也認同上升12.7%





▲侯友宜。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者袁茵／台北報導

新北市長侯友宜成績超亮眼！根據《美麗島電子報》最新民調指出，新北市民對侯友宜的施政滿意度高達70.5％，比6月份的民調增加了6.7個百分點，不僅只有泛藍民眾很滿意，連泛綠民眾對侯友宜的信任度、施政滿意度都有明顯提升。

根據美麗島電子報的六都系列民調顯示，就目前新北市民對侯友宜的信任度而言，74.1％民眾選擇信任，比6月民調增加了3.4個百分點，而不信任度僅14.2％、未明確回答的有11.6％。經交叉分析，泛藍民眾信任侯友宜的高達91.1％，中立民眾72.4％，泛綠民眾62.0％，其中泛綠民眾對侯友宜的滿意度更增加了12.7個百分點。

關於侯友宜的施政滿意度，有70.5％市民選擇滿意，比6月份民調增加了6.7個百分點，而14.8％不滿意則比6月民調減少了3.6個百分點，未明確回答有14.7%。交叉分析各群對侯友宜的施政滿意度，泛藍民眾88.0％，中立民眾66.4％，泛綠民眾58.9％，值得一提的是，泛綠民眾對侯友宜的施政表現滿意度比6月民調增加了16.5個百分點。

《美麗島電子報》公布的最新民調是委託畢肯市場研究股份有限公司執行電訪，調查時間為2019年8月5日至8月6日，調查對象為設籍在新北市且年滿20歲的民眾，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），並且以中華電信新北市住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「系統隨機抽樣」（systematic random sampling）後，成功完訪1075人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

▼美麗島電子報8月新北市民調。（圖／翻攝自美麗島電子報）