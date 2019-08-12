外國YouTuber開箱Apple Card：連開卡都很Apple

▲Apple Card連開卡方式都很Apple。（圖／截自蘋果官網）

記者邱倢芯／綜合報導

還記得今年三月底時，Apple在春季發表會中所推出的Apple Card信用卡嗎？現在率續有國外申請者收到了這張信用卡，而外國知名3C YouTuber Marques Brownlee（MKBHD）也收到了Apple Card，並在自己的頻道中開箱；其中最讓人好奇的是，毫無多於資訊的Apple Card該如何開卡呢？其實就跟AirPods配對的方式類似，只要將iPhone放在信的下方感應處就開卡完成了。

▼Apple Card開卡方式跟AirPods配對一樣簡單，只要靠近iPhone就開卡完成。（圖／翻攝自YouTube）

在影片中可以看到，Apple Card除了大小尺寸與一般的信用卡差不多外，其他如材質、重量等都跟你現在手上的信用卡不一樣；Brownlee介紹，Apple Card的材質為鈦合金材質，重量會較一般的信用卡來得重一點，卡片掉在桌上的時候可以聽到清脆的金屬碰撞聲。

另外，這張卡上並沒有載明卡號、安全碼，以及到期日，正面只有一個蘋果的標誌以及你的名字，背後則是印著Apple Card的合作銀行高盛（Goldman Sachs），以及萬事達卡（Mastercard）的Logo。

這張信用卡的詳細資訊，都清楚地記載在iPhone中的Apple Wallet裡頭，即便是使用這張實體信用卡購物，也必須先使用iPhone解鎖才能刷得過；因此這張實體信用卡即便真的遺失了，雖然心會有點痛，但你也不必擔心會被盜刷就是了。

此外，Apple Card還搭配了一項有趣的機制，那就是隨著你每次的購物，就會在手機上的純白卡片上塗上其他顏色，藉此來提醒你是否消費過多；而Brownlee在影片當中也很「壞心地」奉獻了這張卡的第一刷，那就是….上B & H（美國的3C賣場）網站預購三星最新推出的Galaxy Note 10，在消費後Wallet上的Apple Card就被塗上了黃色。

▼Marques Brownlee的Apple Card第一刷就奉獻給了Galaxy Note 10。（圖／翻攝自YouTube）