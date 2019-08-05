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Apple Card使用細則出爐　高盛：禁止蘋果用戶「越獄」使用

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▲▼Apple Card。（圖／達志影像／美聯社）

▲Apple Card即將推出。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／綜合報導

蘋果Apple Card即將推出，其合作方高盛投資銀行日前公布一份最新的客戶協議，15頁文件裡包含使用規範、信用額度、支援設備、付費方式等等，其中比較值得注意的是禁止使用越獄設備（通過破解手段獲得iPhone管理權限）條款。

為確保安全性，使用Apple Card需要Apple ID和雙重認證資格，因此如果裝置本身曾經透過越獄等方式破解，有可能造成卡片被封鎖、限制使用，每一組蘋果帳號也僅能綁定一張Apple Card，另外，所有支付都會透過Apple Card帳號或是綁定的銀行帳號付款。

讓人擔憂的另一條規則是，高盛銀行也限制Apple Card禁止用戶購買加密貨幣，因為認為這是一種現金等價物。大多數信用卡公司禁止類似現金的交易，像是賭場籌碼兌換、賽事彩券等等，蘋果和高盛明確將加密貨幣認定為現金等價物。

另外，Apple Card還具有每日現金回饋部分，直接從Apple Store購買商品可以獲得3%的現金回饋、使用Apple Pay可獲得2%、其他所有交易都可獲得 1%。從這些現金回饋可以看出蘋果想讓用戶盡可能的在自家體系中多花錢，這樣用戶才能獲得更多回饋。

目前這張特殊的信用卡只在美國發行，蘋果如果想推廣到其他地方，需要有當地的銀行或金融機構支持，並且當地金融機構通過才行，這或許還需要一段漫長時間才能完成。

▼高盛客戶協議。（圖／翻攝自高盛網站）

▲高盛協議。（圖／翻攝自高盛網站）

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關鍵字：Apple Card,高盛

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