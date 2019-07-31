要你更關注Note 10！三星7/31、8/5先發布S6平板與Active 2手錶

▲為了讓外界更聚焦Note 10，三星將於7/31、8/5先發布S6平板與Active 2手錶。（圖／翻攝自YouTube）

記者邱倢芯／綜合報導

三星將於美國時間8/7下午公布Note 10手機，外界先前大多盛傳，在手機發表會當天，新平板與手錶產品也將同步亮相；不過，三星似乎想讓大家更關注在手機本身，因此在稍早釋出一段影片指出，將搶先於7/31推出新平板產品Galaxy Tab S6；而在8/5揭曉Galaxy Watch Active 2智慧手錶。

根據先前所傳出的資料顯示，Galaxy Tab S6將配備一支可塞在背後凹槽的觸控筆S-Pen，該觸控筆與Galaxy Tab S4配備的S-Pen不同，取消的中段金屬環的設計，一體成形的設計更顯俐落。最大的特色即具備磁性及無線充電功能，此外，新版S-Pen預計也將支援藍牙功能。

新平板產品將配有雙主鏡頭的配置，分別為1300萬畫素及500萬畫素，並導入飛時測距（ToF）技術，前置鏡頭則為800萬畫素。Galaxy Tab S6並未配備3.5mm耳機插孔，整體設計相當乾淨，背殼與Galaxy Tab S5e相同，為金屬打造，機身配備有4個揚聲器，分別置於頂部及底部，而底部的插孔則為USB Type-C。另外，Galaxy Tab S6預計將支援一個與微軟Surface鍵盤很像的鍵盤套裝。

而在Galaxy Watch Active 2方面，則可能會再加入ECG心電圖及跌倒偵測功能，外觀設計方式則將近似於第一代的Watch Active產品，且將不會配備先前三星智慧型手錶的旋轉錶圈設計。