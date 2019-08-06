醫師娘「摩鐵激情壞壞」小王！還去峇里島3日遊　名醫求償100萬卻失敗

▲醫師指控，前妻在還沒離婚時，就和別人到摩鐵開房。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名小兒科醫師指控前妻在還沒離婚時，就和男同事有婚外情，兩人還一起去峇里島，甚至還在摩鐵開房，讓他氣得告上法院，並向2人求償100萬元，但台北地院認為，醫生早就知道妻子外遇，而且也放棄提告權利，因此僅判男同事須賠償15萬元。

判決指出，名醫和妻子婚後育有3子，但兩人於2018年協議離婚，不過兩人離婚後，醫師提告說妻子在婚姻期間，曾經和男同事「阿傑」（化名）到峇里島旅遊，甚至還一起到摩鐵開房，就連妻子的電腦裡，都有使用驗孕棒的照片和阿傑的親密照。

法官認為，阿傑明知道醫師娘已婚，在一起去峇里島旅遊時，應該避免住在同一房間，但兩人卻連續兩晚都住在同一房間，已經逾越一般社交友誼。此外，雖然阿傑否認和他一起上摩鐵的是醫師娘，但卻說不出女子身分，因此合議庭認定兩人確實侵害醫師配偶權，但因為醫師早就知情，並放棄對前妻提告的權利，因此僅判阿傑應賠償15萬元。

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