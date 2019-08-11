黃捷公開號召為「香港募資」防護裝備！　市議員提告了：違反國安法

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黃捷公開為「香港募資」號召！詹江村告了：違反國安法

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▲黃捷私下個性很俏皮可愛，不同在議會質詢的風格 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲黃捷10日在臉書為香港募集物資。（圖／記者吳奕靖攝）

記者鄒鎮宇／桃園報導

高雄市議員黃捷10日在個人臉書轉發「募集防護裝備，台灣後勤撐香港！」等資訊，號召民眾將物資送往香港。對此，自稱外號「獨孤求告」的國民黨桃園市議員詹江村透過直播，直接到桃園警分局告發黃捷違反國家安全法。

黃捷10日在臉書以「募集防護裝備，台灣後勤撐香港！」為題發文，希望可以募到濾毒罐、濾棉、濾蓋等物資，並送往台北市再轉送香港，「如果您手邊沒有物資，也可聯絡XXX 再一併將物資送交香港前線！」

對此，「獨孤求告」詹江村11日晚間在Youtube開啟直播，他在桃園分局的門口對網友說明，黃捷的行為已違反國家安全法，「我們都知道，香港的紛亂是屬於大陸地區的內政問題，當時（香港前特首）董建華曾指控台灣暗中協助反送中的遊行，蔡英文總統對外表示一切都是假新聞」，但黃捷卻公開為香港學生募集物資，讓他決定要提告。

▲▼詹江村爆料邱國正曾壓案。（圖／翻攝詹江村臉書）

▲詹江村對黃捷提告違反國安法。（圖／翻攝詹江村臉書）

詹江村呼籲，中共當局可以尊重民意，但也希望台灣人不要涉及他人國政的行為，否則就違反到國安法，「裡面有規定，我們不能夠資助香港地區」，他會主動舉報的很大原因，因為「這（本來）要叫國安局自己處理，大家知道齁，我們這個國家有了顏色以後，國安局好像也已經失去功能了，照理講一個市議員公開募資，已經涉及違反國家安全」。

詹江村認為，民眾當然可以贊同黃捷的立場，如果這麼討厭台灣，可以直接辦去香港，「會把台灣給拖累，讓台灣陷入困境」，「我來贊助黃捷單程機票去香港，以後都不要回台灣了，拿台灣新水、管香港的事」。

最後，詹江村表示，這是全民都可以舉報的案件，希望執政當局不要讓台灣陷入險境，尤其是民意代表更不可以公開募資，隨後直接進入分局內做筆錄。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：黃捷,香港,募資,詹江村,國安法

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