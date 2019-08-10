短髮妹為廢柴男友賣淫「1天最多60啪」　10年接3萬男客染毒慘：直到遇到他

▲女子遇到現任丈夫後，決定拾起生活重新出發。（圖／翻攝自《khaosod》）

記者張靖榕／綜合外電報導

泰國一名女子蒙著黑色面紗登上當地電視節目，講述過去10年來在社會底層的賣淫生活，以及人生轉變的契機，希望能藉此讓年輕人引以為戒，不要向她一樣荒廢10年的光陰。

根據泰國媒體《khaosod》報導，短髮女子在主持人及電視機觀眾面前，眼睛以下的半張臉從頭到尾蒙著一層黑色面紗，只有在鏡頭特寫時才能看見她的臉龐。

該名女子向主持人道出自己身世，過去在一般家庭長大，與大部分人沒有不同，生活上也不至於匱乏，日子過得算是開心滿足；然而步入20歲之後，她開始變得不愛上學，常去夜店享樂，離開家後就和男友同居。之後她在一間美容診所工作，卻因為偷拿診所裡的錢被抓包而丟了工作。

▲▼女子希望年輕人能夠以她為警惕，不要輕易斷送自己的人生。（圖／翻攝自《khaosod》）

為了養同樣無業在家的男友，女子選擇出賣肉體維生，10年生涯中接過的客人大約3萬人，平均每天要和6、7人發生性關係，到了節日假期時，一天最多還曾接過將近60人。 她說，賣淫期間染上毒癮，最後幾乎所有的錢都拿去買毒，日子過得反而更糟糕，直到遇見現任丈夫後才起了轉變。

女子表示因為遇到丈夫，她下定決心不再賣淫並重新開始生活，現在已經過得很幸福。之所以願意上節目述說自己不堪的過去，她說是希望能讓年輕人引以為戒，做決定前能夠先和家人商量，因為一旦走錯一步，就可能步步都錯。