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Verasace把「港澳列國家」被抵制！楊冪凌晨火速終止合作：主權不可侵犯

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▲Versace被指違反大陸國家主權，楊冪火速終止合作。（圖／翻攝自Versace范思哲官方微博）

▲Versace被指違反大陸國家主權，楊冪火速終止合作。（圖／翻攝自Versace范思哲官方微博）

記者劉亭／綜合報導

知名國際精品品牌Versace（凡賽斯，大陸譯為范思哲）設計華麗，是許多明星的愛牌，最近被網友發現一件T恤上將香港、澳門列為國家，被質疑反一國兩制，在微博上引起熱烈討論，成為最新抵制對象。官方11日緊急出面道歉，但仍不被領情。

Versace這件受到爭議的文字T恤，在背面列出了世界各大城市與國家，包含歐美國家米蘭-義大利、倫敦-英國、巴黎-法國等等，到亞洲則有北京-中國、上海-中國，之後將香港、澳門獨自列為國家，讓大陸網友不滿「中國領土與主權完整不容侵犯」。

▲Versace被指違反大陸國家主權，楊冪火速終止合作。（圖／翻攝自Versace范思哲官方微博）

Versace今（11）日凌晨於官方微博發文道歉，近日發現網路上有消費者對一款T恤設計進行討論，「我們的錯誤設計導致某些城市沒有使用正確的國家名稱。該T恤已於7月24日在Versace範思哲官方所有銷售管道下架並銷毀。這是我們公司的疏忽，我們對於由此造成的影響深表歉意。Versace范思哲重申，我們熱愛中國，堅決地尊重中國領土國家主權。」

但大陸網友不領情，留言表示，「中國一點也不能少」、「現在對我們中國人來說：在微博道歉等於敷衍，也就是你們不想要中國市場。真心實意地道歉麻煩請上：Facebook Twitter and Instagram」、「趁深夜人少道歉那你是真的嗷，前車之鑒那麼多你不會看不到下⃣️？不接受永遠抵制的右下角！！！外網ins敢不敢發？」、「換背景圖吧 楊冪已經解約了 你們這個垃圾品牌在中國沒戲了 滾吧」。

身為Versace代言人，楊冪工作室也於11日淩晨發聲明表示，因品牌設計涉嫌損害國家主權和領土完整，楊冪與公司都感到無比憤慨，已發出解除協議告知停止與其一切合作，「無論何時，中國的領土完整和主權都神聖不可侵犯，更不容分割！」但目前官方微博仍然掛著楊冪照片，也並未對此做出回應。

▲Versace被指違反大陸國家主權，楊冪火速終止合作。（圖／翻攝自嘉行楊冪工作室）

▲楊冪3小時內終止合作。（圖／翻攝自嘉行楊冪工作室）

▲Versace官方微博仍然放著代言人楊冪宣傳照。（圖／翻攝自Versace官方微博）

▲Versace官方微博仍然放著代言人楊冪宣傳照。（圖／翻攝自Versace官方微博）

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關鍵字：Verasace,楊冪,中國一點都不能少,一國兩制

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