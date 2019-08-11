六福村、劍湖山通通有！「12歲↓兒童免費爽玩」　全台23家適用樂園懶人包

▲擴大國旅秋冬遊補助，12歲以下兒童每人可免費入園一次。（圖／劍湖山提供）

記者賴文萱／台北報導

觀光局自9月起推出「擴大國旅秋冬遊」獎勵計畫，其中一項優惠為12歲以下兒童每人免費入園一次，近日也公布全台23家免費入園活動參與業者，包含六福村、小人國、九族文化村、劍湖山等樂園通通入列，且優惠不分平假日都可使用。

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▲12歲以下兒童免費入園，流程超簡單。（圖／觀光局提供）

12歲以下兒童免費暢玩主題樂園1次優惠方案，活動期間自9月1日至12月31日，不分平假日都可使用，只要出示健保卡正本，符合資格即可免費入園；若是旅行業團體則需繳交健保卡影本、簽名及連絡電話，簽名得由本人蓋章或是由長輩、師長簽名。

12歲以下兒童免費入園活動參與業者

▲六福村大海盜。（圖／取自六福村主題遊樂園粉絲專頁﹚

北部地區

1.新北市 野柳海洋世界

2.新北市 雲仙樂園

3.桃園市 小人國主題樂園

4.新竹縣 六福村主題遊樂園

5.新竹縣 小叮噹科學主題樂園

6.新竹縣 萬瑞森林遊樂區

7.苗栗縣 香格里拉樂園

8.苗栗縣 西湖渡假村

▲麗寶樂園。（圖／觀光局提供）

中部地區

9.台中市 東勢林場遊樂區

10.台中市 麗寶樂園

11.南投縣 杉林溪森林生態渡假園區

12.南投縣 泰雅渡假村

13.南投縣 九族文化村

14.雲林縣 劍湖山世界

▲義大世界。（圖／義大世界提供）

南部地區

15.台南市 頑皮世界

16.台南市 尖山埤江南渡假村

17.高雄市 義大世界

18.屏東縣 大路觀主題樂園

19.屏東縣 小墾丁渡假村

▲遠雄海洋公園海豚劇場。（圖／觀光局提供）

宜花東地區

20.宜蘭縣 綠舞莊園日式主題遊樂區

21.花蓮縣 遠雄海洋公園

22.花蓮縣 怡園渡假村

23.台東縣 台東原生應用植物園