六福村、劍湖山通通有！「12歲↓兒童免費爽玩」　全台23家適用樂園懶人包

▲擴大國旅秋冬遊補助，12歲以下兒童每人可免費入園一次。（圖／劍湖山提供）
記者賴文萱／台北報導
觀光局自9月起推出「擴大國旅秋冬遊」獎勵計畫，其中一項優惠為12歲以下兒童每人免費入園一次，近日也公布全台23家免費入園活動參與業者，包含六福村、小人國、九族文化村、劍湖山等樂園通通入列，且優惠不分平假日都可使用。
▲12歲以下兒童免費入園，流程超簡單。（圖／觀光局提供）
12歲以下兒童免費暢玩主題樂園1次優惠方案，活動期間自9月1日至12月31日，不分平假日都可使用，只要出示健保卡正本，符合資格即可免費入園；若是旅行業團體則需繳交健保卡影本、簽名及連絡電話，簽名得由本人蓋章或是由長輩、師長簽名。
12歲以下兒童免費入園活動參與業者
▲六福村大海盜。（圖／取自六福村主題遊樂園粉絲專頁﹚
北部地區
1.新北市 野柳海洋世界
2.新北市 雲仙樂園
3.桃園市 小人國主題樂園
4.新竹縣 六福村主題遊樂園
5.新竹縣 小叮噹科學主題樂園
6.新竹縣 萬瑞森林遊樂區
7.苗栗縣 香格里拉樂園
8.苗栗縣 西湖渡假村
▲麗寶樂園。（圖／觀光局提供）
中部地區
9.台中市 東勢林場遊樂區
10.台中市 麗寶樂園
11.南投縣 杉林溪森林生態渡假園區
12.南投縣 泰雅渡假村
13.南投縣 九族文化村
14.雲林縣 劍湖山世界
▲義大世界。（圖／義大世界提供）
南部地區
15.台南市 頑皮世界
16.台南市 尖山埤江南渡假村
17.高雄市 義大世界
18.屏東縣 大路觀主題樂園
19.屏東縣 小墾丁渡假村
▲遠雄海洋公園海豚劇場。（圖／觀光局提供）
宜花東地區
20.宜蘭縣 綠舞莊園日式主題遊樂區
21.花蓮縣 遠雄海洋公園
22.花蓮縣 怡園渡假村
23.台東縣 台東原生應用植物園