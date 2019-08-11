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台中快炒店濺血！　男持西瓜刀砍2友　只因想起往事...　

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▲台中烏日快炒店砍人。（圖／翻攝自快炒店臉書）

▲賴男與友人在快炒店小酌，竟情緒失控持刀砍人，警方3小時內就逮人送辦。（圖／翻攝自快炒店臉書）

記者陳玉／台中報導

經營早午餐店的賴姓男子與范姓、吳姓友人10日晚間聚會飲酒，賴因酒後情緒失控，竟回家持西瓜刀折返砍人，造成范右大腿、吳虎口撕裂傷，賴驚覺傷人後拔腿就跑，但不到3小時內就遭警逮，賴也坦承犯行，因2名傷者不願提告，警方依違反社會秩序維護法將賴送辦。

據了解，50歲賴男與范、吳是居住同個村莊，彼此相識，10日賴從早上就開始飲酒，下午4點多賴到烏日區五光路上某快炒店繼續喝酒，遇到前來用餐的范、吳，3人便一同小酌聊天。

未料，賴幾杯黃湯下肚，憶起范過去曾開他玩笑，雖「說者無意」但「聽者有心」，賴越想越憤怒，竟走回家拿了一把西瓜刀返回店內揮舞咆哮，吳見狀上前想奪刀，卻遭砍傷造成虎口近10公分的傷口，另范閃躲不及，右大腿有10多公分的撕裂傷，賴驚覺傷人後轉身逃跑，店家見狀立即報案。

警到場先協助傷者送醫，所幸范、吳2人經救治後並無大礙，隨後派出5名警力在周圍搜索賴蹤跡，最後在賴住家中逮到人；警方初查，本案為飲酒後引發的持刀傷人，雖2名傷者不願提出告訴，但警方依社維法將賴送辦，並藉此籲民，使用暴力無法解決問題，有糾紛應尋正當途徑解決。

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關鍵字：台中,烏日,快炒店,濺血

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