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看見台日友好關係　鄭文燦赴日交流受熱情擁抱歡迎

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▲鄭文燦赴日交流受熱情擁抱歡迎

▲鄭文燦市長與千葉縣森田知事兩市首長一見面，互相熱情擁抱。（圖／市府提提供）

記者楊淑媛／桃園報導

透過城市交流，建立台日「麻吉」情誼。桃園市政府新聞處指出，市長鄭文燦率領市府團隊赴日拜會千葉縣政府，除受到熱情歡迎，鄭文燦市長與千葉縣森田知事兩市首長一見面，即互相熱情擁抱，展現3年來，因陸續展開的體育、教育、文化與觀光等多項交流，建立的緊密情誼，也拉近台日兩國間的距離。▲鄭文燦赴日交流受熱情擁抱歡迎

▲千葉縣森田知事率日方人員熱情歡迎。（圖／市府提提供）

新聞處10日指出，3年前的8月9日，桃園市與日本千葉縣雙方簽訂《桃園市·千葉縣友好交流協定》，並在3年間進行包括體育、教育、文化與觀光等多項交流，更曾於桃園農業博覽會舉辦相關展覽，兩市往來密切。▲鄭文燦赴日交流受熱情擁抱歡迎

▲鄭文燦市長致詞。（圖／市府提提供）

而市長鄭文燦此行赴日交流，因桃園市正推動市立美術館的興建，市府除重點收集與千葉縣相關的美術家的作品以及資料的同時，也系統地收集了日本國內外的美術家的作品及相關資料。▲鄭文燦赴日交流受熱情擁抱歡迎

▲館方人員進行導覽。（圖／市府提提供）

由於，千葉縣的成田機場是世界進入日本的第一站，市府也在此次赴日進行友好城市交流訪問當中，前往千葉縣銚子市考察離岸風電發展，視察風電電廠設施，未來桃園發展風力發電後，風車間可互相結盟合作；此外，市府團隊亦前往犬吠埼燈塔進行考察，期望未來積極促成犬吠埼燈塔與觀音白沙岬燈塔結盟姊妹燈塔的目標。▲鄭文燦赴日交流受熱情擁抱歡迎

▲市府團隊參訪日本長照複合據點。（圖／市府提提供）

考量到當前台日兩國，少子化嚴重、高齡人口不斷增加，長照議題備受重視，市府團隊也前往視察當地團體共同經營的長照複合據點，雙方也針對如何整合產官學力量合作經營據點等議題進行相關討論，也期盼未來雙方能進行更多的交流與合作。

因桃園市橫山書法藝術館即將於今年底開館營運，10日上午鄭市長則陪同桃園市議員參訪團，參訪千葉縣立美術館，期盼未來桃園市與千葉縣能有更多元的文化互動，協助打造雅俗共賞、市民喜愛的藝術館。

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關鍵字：鄭文燦,赴日交流,千葉縣

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