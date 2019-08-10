寄血衣抗議香港駐台辦　靜宜大學生林致宇到案：是提醒！不是恐嚇

▲林致宇10日到信義警分局到案接受偵訊，訊後遭警方函送。（合成圖／翻攝自林致宇臉書）

記者張君豪／台北報導

信義分局獲報2019年8月6日「香港經濟貿易文化辦事處」接獲一箱包裹內含有「血衣、冥紙、信件」疑遭恐嚇、案經香港經貿辦事處派員至信義分局報案後，警方調查發現竟是靜宜大學3年級學生林致宇日前不滿香港「反送中」事件，寄了「恐嚇包裹」到香港駐台灣經濟貿易文化辦事處。

▲林致宇臉書秀出寄出包裹的快遞單。（翻攝自林致宇臉書）

林致宇9日首訪表示，稍早已收到信義分局的通知書，10日上午10點將到案說明，林到警局時強調，他只是單純表達自由民主的訴求與善意提醒，而血衣是象徵元朗事件中香港人所流的血，冥紙則是象徵香港市民對於暴力鎮壓的恐懼，並沒有恐嚇意圖及行為。

涉案的林致宇昨天9日在FB上表示，因他寄送包裹的事件，被駐台港辦提告恐嚇罪，他證實收到信義警分局的傳喚通知書，10日上午10點將到案說明，台灣香港經濟貿易文化辦事處回應，經貿文辦於8月6日下午收到包裹，內附具名信函、一件用紅色油漆做成的「血衣」及拜祭用金箔紙。信函上寫到：認為若在香港的衝突不快速平息，經貿文辦將會面對最激進甚至暴力、非理性的手段。

文化辦事處提到，信函內聲稱有黑客竊取經貿文辦所有職員的個人資料，並指出經貿文辦在收到該函件後「應該要明白事情的嚴重性，以確保HKETCO所有職員在台灣的自身安危」由於信件內容及有關物品具明顯威嚇意味，信義警方表示，今天偵訊林男、將依違反刑法305條恐嚇罪函送地檢署偵辦，警方依規定受理偵辦，但對林男到案偵訊內容不願多表意見。

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