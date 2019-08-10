硬脫歐是「優先任務」　強生致信全體公務員：10月底前不准請假

▲強生要求公務員在10底前禁止請假。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）9日寫信給全體公務員，要求他們在10月31日前都不要請假，因為整個政府要全力衝刺在期限內脫歐。信中指出，雖然他想盡力與歐盟達成協議，但從現在的狀況看來幾乎已「不可能」，為了因應可能會發生的「無協議脫歐」，所有公僕都應做好準備。

強生在信中寫道，儘管非常希望可以和歐盟達成協議，不過這個狀況可能不會發生，因此所有的公務人員，都必須為此做好準備，因為不論有無協議，英國都必須在「我的首要任務是迅速地替硬脫歐做好準備，這也應當是所有公僕的優先任務。」此外，強生的顧問李斯特（Eddie Lister）也向所有政府特別顧問發信，要求他們在10月31日前禁止休假。

財務大臣賈維德（Sajid Javid）則在本月初就告知所有稅務及海關總署（HM Revenue and Customs）人員，必須確保無協議脫歐時，所有資訊系統、商界與民眾的應變措施必須完善。

工黨影子內閣財相麥克唐奈（John McDonnell）表示，工黨勢必會在9月3日休會結束後，提出不信任案動議，用提前大選來阻止硬脫歐。不過根據法律規定，解散國會到大選之間，必須間隔至少25天，強生還是有機會在這時候無協議脫歐。