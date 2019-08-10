染眉大失敗！辣妹眉毛被「燒光」　無奈喊：有天會再相見

▲女子染眉失敗眉毛被燒光。（圖／翻攝自Twitter／@_lornthomson_）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名21歲的女子日前到西班牙一座小島度假時，跟朋友一邊做日光浴，一邊接受染眉的療程。結果美容師竟沒有試色，且染劑似乎也有問題，讓他的眉毛呈現詭異的狀態，最後的解決辦法竟是「全部燒掉」，現在他的眼上光禿禿的，只剩下幾根稀疏的毛。該女子無奈地將照片po上推特後，引來熱烈討論。

擁有火辣身材的湯森（Lauren Thomson）日前接受染眉時，因顏色不對、上色區域錯誤，所以美容師為了補救，讓他不用頂著詭異眉毛出門，竟直接燒掉她的眉毛。湯森將照片po上推特，並寫著「他們把眉毛燒掉的手法真的是很有趣，現在我沒有半根眉毛了，再見了眉毛，我們有一天會再相會的。」

▲她現在只能完全手繪眉毛（圖／翻攝自Instagram／@__laurenthomson__）



好幾位網友在下面回覆表示，「天哪你應該要跟他們求償」、「如果是我的話，乾脆殺死我算了」、「這太可怕了，替你感到難過」。染眉近來在國外非常風行，通常會在專業的美容室進行，並進行準確的顏色測試，還有過敏反應檢驗。不過市面上也有很多DIY的素材，方便消費者自行在家中操作。

先前也有一名女子接受眉蠟美容，沒想到卻被畫成「憤怒鳥」，且染料已經乾了，所以根本無法去除掉。該名女子表示，大概要花9個月眉毛才會全部長回來，「我再也不可能去那一間美容院了。」

►►眉蠟美容慘變「憤怒鳥」 她崩潰痛哭…11.4萬海島旅遊毀了