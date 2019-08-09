他要帶我去富士山拍婚紗！港男假結婚詐財　警阻台女：真的來我道歉

圖文／鏡週刊



高雄市一名陳姓熟女透過網路與香港男子交往，雙方互動一年多，對方承諾月中來台與她辦理結婚登記，然後一起去日本富士山度蜜月，不過要陳女先匯款5000美元(約台幣15.6萬)給他。陳女前往郵局匯款時，郵局職員認為有異通報警方，但陳女仍執意匯款，最後員警表示，「如果他真來台灣，我一定親自向妳們道歉」，陳姓女子才願意離去。

仁武警分局指出，仁武派出所警員林宜甲、陳永欽於巡邏時獲報到場，55歲的陳姓女子說，網路上認識一名香港的王姓男子， 一年多來男方採取溫情攻勢，照三餐對女方噓寒問暖，陳女甚至在言談中暱稱王男為老公。雖然2人未見過面， 但雙方約好8月17日在台灣見面，2人辦理結婚登記後，再飛往日本富士山拍攝婚紗照與度蜜月。不過對方說要購買包包，要求陳女先匯款5000美元。

警方到場後，陳女不顧警方勸說，仍要求郵局櫃台幫她匯款。員警只好跟她說，對方不會來的，何不等到人來到台灣再當面給錢。並向她保證「我也希望妳們可以結婚，到日本度蜜月，如果他真的來了，我願意當面向妳們道歉」，這才讓陳女打消匯款念頭。

仁武警分局長梁東山呼籲，舉凡任何不明來電，最好依照「一聽、二掛、三查證」步驟來因應，如有需要也可撥打110或165，避免辛苦積蓄遭有心人士詐取。



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