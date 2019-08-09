王家俊／小辣椒會是海豚將軍的國會龍頭勁敵？

●王家俊／花蓮人，流浪到台北。2000年進入新聞界，不那麼政治的政治記者，奶爸，業餘攝影愛好者。曾任《蘋果日報》、《自由時報》、《中央通訊社》、《聯合報》、《時報周刊》、《ETtoday東森新聞雲》勞工。嗜黑色幽默。我用喜劇看待政治，悲劇看待自己。







▲洪秀柱將挑戰王定宇參選台南市立委。（圖／記者林敬旻攝、ETtoday攝影中心）



沉寂好一陣子的國民黨前主席洪秀柱浮上檯面，竟是挑戰民進黨現任五席全拿的台南市艱困選區立委。她受訪時不改「小辣椒」本色，高喊「我連被換柱都不怕了，還有什麼好怕的？」洪射出的這支穿雲箭，看似險棋，但光是出招，就讓自己於不敗之地。

國民黨7月全代會提名高雄市長韓國瑜參選2020總統後，蔡英文穩中求勝，柯文哲組台灣民眾黨並與郭台銘合作態勢底定，藍軍不再把「最強總統候選人」喊得震天價響，總統大位也不再是囊中物。對國民黨來說，重返執政如天邊彩霞「可望未必可及」，拿下國會多數強取國會龍頭卻是「腳下的玫瑰」近在眼前。

國民黨主席吳敦義日前宣示，國民黨在下屆立法院要拿下比過半席次還多一些的60席，且慎重考慮列不分區，有意逐鹿國會龍頭者眾。曾任立法院副院長的洪秀柱回鍋選立委，就是這樣戰略思考下的產物。

首先，洪選定的台南市第6選舉區（東區小東里等29里、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區），是因應台南市立委由5席增為6席選區調整新設的選區，過去沒有實戰紀錄，且東區堪稱台南最藍的「大安文山區」，洪的選擇並非必敗。其次，洪秀柱對決知名度高的民進黨現任立委王定宇，藍綠對決精采程度未演先轟動，很快能取得媒體亮點。





▲換柱後，洪秀柱與朱立倫仍一定程度維持互動。（圖／記者羅婉庭攝）



第三，該選區藍營迄未推出人選迎戰，洪秀柱以前主席之姿親征，有獲徵召的正當性。第四，洪秀柱的出馬，被視為另類正義、勇氣，相較國民黨在總統大選原本有一手好牌，如今郭台銘、王金平爭鋒，朱立倫定位未明，有黨內支持者不禁感嘆怎會打到如今這樣的局面？洪秀柱跳出來猶如注入強心針。

第五，洪秀柱過去被視為國民黨建制派的邊緣人，「被換柱」後也逐漸淡出政壇核心，此番一舉「脫魯」，把自己從2015年46%的超高支持率代表國民黨參選總統、卻在通過初選3個月後遭廢止提名案的歷史灰燼中解脫開來，洪也取得和現任黨魁吳敦義喊話較量的制高點，

綜觀藍營被點名有意角逐國會龍頭的人選，包括挺吳派力拱的吳敦義、總統初選失利轉向輔選立委厚植實力的前新北市長朱立倫、前總統馬英九可能屬意的國民黨副主席兼秘書長曾永權，與郭台銘、柯文哲合流結盟的前立法院長王金平，以及傳出想透過「挺韓」解套黨籍申復問題的前花蓮縣長傅崐萁。

其中，王金平迄今對2020總統「參選到底」，曾宣示不會留在立法院，或在選後當誰的立法院長，未來是否加入台北市長柯文哲的台灣民眾黨則「誰也不知道」。王金平以外的「老藍男」、「大咖」則紛紛將目光瞄準不分區立院龍頭寶座。藍軍同溫層再度竄出洪秀柱選區域立委屌打一幫「老人」、「男人」的叫好聲。

與此同時，洪秀柱另闢蹊徑，對柱粉訴求「還柱姊公道」，參選的機會遠大於她的成本。



▼吳敦義、曾永權、朱立倫，傅崐萁都被點名搶國會龍頭寶座。（組合照／ETtoday資料照）





