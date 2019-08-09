網路言論「零容忍」　吳敦義：蔡政府失去容忍異見的幽默感

▲吳敦義。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

為了防範假消息無止盡的散播，行政院在2018年責成警政署成立網路打假中心，由警察機關偵辦網路爭議的訊息。國民黨主席吳敦義認為，部分網友的網路言論，都明顯只是抒發對蔡政府的不滿，而不是刻意發表假言論，但近期蔡政府失去容忍異見的幽默感，幾乎「零容忍」。

吳敦義9日在臉書發文直指，蔡政府最近面對網友的網路言論，動不動就以《社會秩序維護法》的假消息移送，甚至還有網友因調侃「蔡總統出訪，華航機師直接將飛機往北京降落，臺灣所有紛擾問題一次解決」，就被以「煽惑他人犯罪」被調查局移送。

吳敦義說，這些言論，許多都明顯只是抒發對蔡政府的不滿，而不是刻意發表假言論，蔡政府失去容忍異見的幽默感，「防民之口，甚於防川」，讓人民連發表言論都陷入會被移送的恐懼中，荒唐至極。

吳敦義也舉例，過去，國民黨面對不實網路言論，大多是理性澄清，而不會直接移送法辦，正是尊重網路對可受公評之事的言論自由。然而，蔡英文政府對網路言論卻幾乎「零容忍」，「員警跟調查員幾乎成了政治偵防的黑手、網路言論的偵窺者」。他表示，政府不該每樣東西都用血爪牙、鋼爪牙去抓，希望民進黨能適可而止，懸崖勒馬，收回箝制網路言論的黑手，「不要再亂搞了！」