快訊／利奇馬快閃！氣象局20:30解除全島、馬祖陸警　中南部周末防雨彈

記者胡順惠／台北報導

利奇馬颱風持續北上往大陸方向前進，中央氣象局20時30分宣布解除全島、馬祖陸上警報，不過颱風遠離後仍不可以掉以輕心，中部以南降雨可能會持續至少3天，大台北、花東、宜蘭等地也都有機會出現36度以上高溫。氣象局簡正謝明昌表示，海警預估到周六（10日）上午前後就有機會脫離。

據颱風警報資訊顯示，利奇馬目前位於台北的北方約 280 公里的海面上，正以每小時17公里速度向西北進行，台灣本島已脫離暴風圈，馬祖威脅亦已降低，對台灣北部海面及台灣海峽北部仍構成威脅，預計此颱風未來強度有減弱的趨

勢。

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▲衛星雲圖上顯示，利奇馬已經往中國大陸方向前進。（圖／氣象局）

謝明昌表示，目前暴風圈已經脫離台灣本島跟馬祖地區，未來還是會持續針對台灣北部海面、台灣海峽北部發布海上颱風警報，沿岸地區要注意強陣風，台灣北部今天已經累積超過350毫米的雨量，未來中南部是下雨熱區，會持續2至3天；溫度部分，受到西南風影響，花東、宜蘭、大台北有機會出現焚風。

▲氣象局謝明昌簡正說明利奇馬颱風。（圖／記者黃軍瑋攝）

謝明昌提醒，受到颱風北上影響，花東背風側出現沉降，金門出現36.7度高溫，周六受到西南風影響，大台北、花東、宜蘭等地都有機會出現36度以上高溫。降雨部分，他說，今天晚上至明日清晨，東半部降雨減弱，中部以南降雨仍會持續，至少影響到11日以前。

謝明昌說，預計海警到周六上午前後有機會脫離。利奇馬未來朝哪邊前進？他說，利奇馬11日會沿著中國大陸東部沿岸北上，13日以後進入東北，強度會逐漸減弱，10至14日水氣帶影響大陸東半部，14日有機會登陸大陸，影響沿岸地區天氣情形。

氣象專家彭啟明表示，今日晚上西半部都還是會有陣雨，不過北部有機會逐漸緩和，中南部則因為受到颱風南方西南風帶來水氣的影響，山區的降雨反而會逐漸增加，甚至明後兩天中南部山區都還是會有陣雨或午後雷雨，而且會持續到周日，山區敏感地仍要提高警覺，另外今日傍晚過後北部沿海仍要留意強風和長浪，千萬不要到海邊觀浪或從事危險的活動。