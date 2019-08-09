獵人-B隱形無人機首飛　時速1400公里「光電」偵查

記者吳宛霖／綜合報導

重型戰鬥隱形無人機「獵人-B」（Okhotnik-B）在3日完成首飛，俄羅斯國防部表示，飛行過程由一名操作員控制，以600米高度圍繞機場飛行數圈後成功著陸。獵人無人機可實施光電、無線電技術偵察，裝載多用途主動相控陣雷達，可同時跟蹤數10個空中、海上及地面目標，據信是第6代戰機的原型機。

綜合外媒報導，獵人無人機在阿斯特拉罕（Akhtubinsk）地區附近的契卡洛夫州（Chkalov）飛行試驗中心進行測試，同時也曾是蘇-57戰鬥機的測試場。俄羅斯聯邦總統佛拉迪米爾•普丁曾在2019年5月訪問中心，視察獵人-B、蘇-57、蘇-34、米格-29及各式「側衛」（Flanker）戰機。

俄羅斯國防部表示，「第一次飛行在莫斯科時間12點20分，持續超過20分鐘」，操作人員操控獵人無人機以600米高度圍繞機場飛行數周，最後成功降落。獵人無人機配備多用途主動相控陣雷達，可同時跟蹤數10個空中、海上和地面目標，另還設有內置彈倉，俄軍方目前正在研製多種空對空及空對地彈藥。

▲獵人–B在俄軍試飛場600米高處飛行約20分鐘後成功降落。（圖／翻攝自新浪）

獵人無人機採用特殊材料和塗層，因此幾乎無法被雷達探測，另外機載儀器可實施光電、無線電技術等多種偵察，機重約20噸，翼展約為20米，飛行時速可達1400公里，由單個AL-31F渦扇發動機或安裝在蘇-35S和蘇-57上的改進型AL-41F發動機提供動力。

蘇霍伊公司根據俄國國防部訂單在2012年開始研製獵人無人機，首次在2018年6月滑行，武器系統預計在2020年準備就緒。此外，蘇-57原型機被發現頂部和底部有獵人無人機的數字輪廓，在機身中間還有閃電符號，可能代表能和獵人-B共享資料。

上海空軍政治學院軍隊人才建設教研室主任馬建光表示，「採用隱身技術設計的無人機可大大降低被雷達等探測設備發現的概率，被認為是未來空中作戰的核心裝備」，無人機通過自身的傳感器前出偵察監視，將戰場訊息傳回給後方的有人機，發射導彈進行攻擊，也可以有人機指揮無人機，同時參與空戰或對地攻擊，因此未來獵人-B配合蘇-57作戰也不奇怪。