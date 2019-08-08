高榮南院攜手成大醫院合作　民眾就醫省時便利更優質

▲高雄榮民總醫院台南分院與成大醫學中心建教合作合約自8月起生效，8日起每週四上午將增設心臟內科門診，由成大醫學中心心臟內科專科劉嚴文醫師前來支援。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

高雄榮民總醫院台南分院與成大醫學中心建教合作生效，8日起每週四上午將增設心臟內科門診，由成大醫學中心心臟內科專科劉嚴文醫師前來支援，劉醫師專長項目包含心臟血管疾病、心臟超音波檢查、心導管檢查及介入性治療、幹細胞研究等，此次透過支援合作計畫，期能提供更完善、優質之醫療服務嘉惠民眾。



高雄榮總台南分院為地區教學醫院，透過與醫學中心合作健保雙向轉診制度，建置區域性醫療性支援系統，協助紓解醫學中心輕症就醫的比例，發揮醫學中心照護急重症患者的角色，例如病人在急性醫療後可能出現失能情形，將大幅造成對醫療體系、家庭及社會照顧之負擔或依賴，急性後期醫療照護模式（Post-acute Care以下簡稱PAC）可以因應腦中風、燒燙傷、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭及衰弱高齡者等病人再住院及超長住院的需要，配合病患療程階段協助轉院，透過高強度復健及整合照護團隊（醫療、護理、用藥、物理、職能、語言等復健治療、社工、營養、個案管理及衛教等），讓病人獲得更高品質的照顧品質。另一方面，健保署的急診品質提升方案中，透過轉診，由成大醫學中心將較輕症的病人轉送高雄榮民總醫院台南分院急診治療，進而提升急重症照護品質，縮短病人在急診室留置時間。

高榮台南分院王瑞祥院長表示，成大醫學中心的專業與服務已經獲得台南地區廣泛民眾的高度肯定，此次合作計畫初期除了每週四上午的心臟內科門診支援外，未來將逐步擴大與深化醫療技術、醫療品質與人才培育等方面的合作，透過健保的雙向轉診機制，不論在門診或急診品質或急性後期病人等照護上，高雄榮民總醫院臺南分院將擔負起社區醫院關鍵性的角色，讓民眾省時省力便能享有最優質之醫療服務。