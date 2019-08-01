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成大醫院新任院長發宏願　沈孟儒：落實智慧醫療打造無牆化老人智慧醫院

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▲成大醫院院長沈孟儒院長（右三），率副院長楊延光（右二）、柯文謙（右一）、李經維（左三）、林志勝（左二）、楊宜青醫務秘書（左一）等新行政團隊亮相。（圖／記者林悅攝，下同）

▲成大醫院院長沈孟儒院長（右三），率副院長楊延光（右二）、柯文謙（右一）、李經維（左三）、林志勝（左二）、楊宜青醫務秘書（左一）等新行政團隊亮相。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院新任院長沈孟儒8月1日上午宣誓就職，並發表就職演講，沈孟儒院長表示，未來3年內，成大醫院將落實精準醫療與智慧醫療於病人的照護中，並無縫接軌設立「無牆化的老人智慧醫院」。

沈孟儒院長說，所謂的精準治療，指的是使用人工智慧分析，給予個別化的治療建議。沈孟儒院長指出，以心臟疾病為例，在過去是依據治療準則，給予每位病人「通用」的治療建議，但未來在成大醫院的治療，則會使用人工智慧分析，根據每位病人病情的獨特性，作個別化的治療建議。舉例來說，每個人體質不同，吃同一顆降血壓藥，A病人的血壓降了10mmHg 、B病人的血壓降了5mmHg，每個人反應都不同，現在有了人工智慧的幫忙，可以作個別化的治療建議。

▲成大醫院院長沈孟儒院長（右三），率副院長楊延光（右二）、柯文謙（右一）、李經維（左三）、林志勝（左二）、楊宜青醫務秘書（左一）等新行政團隊亮相。（圖／記者林悅攝，下同）

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▲成功大學蘇慧貞校長（左）將聘書交給成大醫院沈孟儒院長。（圖／記者林悅翻攝）

沈孟儒院長表示，透過發展智慧醫療與精準醫療，成大醫院要讓門診醫師不再忙於看電腦、找尋檢驗數據，讓醫療回歸到人照顧人的專業，進入溫暖的、人性化的醫療年代。

此外，台灣已邁入高齡社會，醫療照顧日趨複雜，醫界面臨的挑戰節節升高，因應社會的需求，配合智慧醫療與精準醫療的發展目標，成大將在3至4年後成立老人智慧醫院，並朝向無牆化的遠距醫療發展。

沈孟儒院長表示，在個人化的精準治療中填滿用心的照護，必將造就感動的服務，這是成大的社會責任，也是我們的機會與期待。沈孟儒院長說，成大醫院在過去30年，用愛心照顧生命。在未來的10年，成大醫院將發揮大學醫院的角色，走向卓越與創新，對內專注發展特色醫療，包括精準治療、細胞治療、智慧醫療等，以成就高品質的醫療，對外將深耕醫療體系，與醫界盟友，如郭綜合、部南、胸腔病院、晉生、吉安等醫院，加深雙方鏈結，加強雙向轉診、多方合作。

沈孟儒院長表示，30年前為了照顧嘉南平原民眾的健康，成大醫院因而誕生；現在的成大醫院身為台灣的醫學重鎮，在積極向前發展的同時，會持續守護嘉南平原民眾的健康，這是成大醫院永遠不渝的堅定承諾。

沈孟儒院長畢業高雄醫學大學醫學系、英國牛津大學博士，現任成大醫院院長、婦產學科、藥理研究所特聘教授、台南市醫師公會理事，曾任科技部生化及藥理醫學學門召集人、成大醫學院研究副院長、藥理學科主任、藥理研究所所長、成大醫院副院長、英國牛津大學Corpus Christi學院訪問院士，專長是婦產科學、婦科學、婦癌學。

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關鍵字：成大醫院,沈孟儒,智慧醫療,老人智慧醫院

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