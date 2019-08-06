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東森購物台上架OVO串流平台　開台慶不限金額折100

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▲全台已有371萬家庭沒裝第四台，串流電視成購物台的新機會。（圖／東購提供）

▲串流電視平台OVO，日前上架東森購物旗下東森購物台與東森購物三台頻道，試營運3周業績達6位數、瀏覽次數超過2萬。（圖／品牌提供）

記者徐恩樂／台北報導

台灣電視購物每年市場約200億元，串流電視平台OVO，日前上架東森購物旗下東森購物台與東森購物三台頻道，試營運3周業績達6位數、瀏覽次數超過2萬！為慶祝開東森購物開台，即日起至8月15日（四）止，憑OVO專線電話進線，不限金額折100元，指定日期加碼再送必勝客獨享券、威秀電影票等。

根據NCC 《108年第1季有線廣播電視訂戶數》統計，全台已有4成2，也就是371萬家戶沒裝第四台，為提高用戶滲透率，購物頻道除了積極佈局電商外，更開始掌握OTT用戶轉移到電視端的新商機。此外，去年Netflix公佈全球70%的觀看時間發生在電視上；創市際的台灣2018年下半年家中電視上網率報告，網路機上盒/電視棒上網率首度突破1成，智慧型電視上網率為6.6％，合計透過電視盒/智慧電視收看網路串流影音觀眾達308萬人。

東森購物彭鴻珷執行長表示，OTT夥伴合作，持續擴大觀眾基礎是東森購物的長期策略之一，繼去年與friDay影音聯手後，深入台灣15萬家庭的OVO串流電視平台合作，透過電視盒裝置，深入更多沒有安裝第四台的家庭，以及愛看OTT的年輕世代，期待正式開台後，能夠服務更多新舊用戶，持續帶動業績成長。

OVO近來積極強化內容，比照美國上市公司Roku的模式，從最大電視盒品牌轉型為最大串流電視平台，OVO創辦人吳有順表示，近一年來，越來越多觀眾移轉到電視上觀看OTT內容，觀眾在電視機前比在電腦或手機的觀看時間更長、聲光效果更好，讓購物台內容更具說服力，未來持續提供觀眾更豐富的收視選擇與生活資訊，同時推動串流電視產業的發展。

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關鍵字：東森購物,OVO　

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