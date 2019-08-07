中央不會坐視！陸國務院：香港面臨回歸以來最嚴峻局面

▲香港「反送中」活動爆發多起警民衝突。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院港澳辦主任張曉明7日指出，香港正面臨回歸以來最嚴峻的局面，止暴制亂、恢復秩序是當前最急迫和壓倒一切的任務。駐港聯絡辦主任王志民則在同一天表示，這是一場關乎香港前途命運的「生死戰」、「保衛戰」，已經到了退無可退的地步。

央視報導，大陸國務院港澳辦和中央政府駐港聯絡辦，7日在深圳共同舉辦香港局勢座談會，與會的張曉明指出，對公然挑戰「一國兩制」原則底線的違法犯罪活動，都必須堅決追究法律責任，包括追究幕後策劃者、組織者和指揮者的刑事責任。

▲香港5日有民眾發起大罷工。（圖／路透）

張曉明強調，如果局勢進一步惡化，出現香港特區政府不能控制的動亂，中央絕不會坐視不管，「按照基本法規定，中央有足夠多的辦法、足夠強大的力量迅速平息可能出現的各種動亂。」王志民則說，當前最重要的就是堅決「止暴制亂，穩控局勢」。

香港「反送中」活動持續延燒，有民眾於5日進行全港大罷工與不合作運動，多區爆發警民衝突，警方6日表示，當日共拘捕148人，包含95男53女，年齡於13至63歲，涉嫌非法集結、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等罪。警方談話中多次以暴徒稱呼示威者。

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