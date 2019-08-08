強震加強颱　宜蘭山區省道恐落石...不排除預警性封閉

▲強震加強颱，宜蘭山區省道恐落石，不排除8日傍晚預警封閉。（示意圖，公路第四區養工處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

利奇馬颱風陸警警戒區包含宜蘭、花蓮，預計颱風及外圍環流將帶來雨勢及強風，公路總局第四區養護工程處評估山區道路致災潛勢風險高，及維護用路人車安全，宜蘭山區省道不排除在8日傍晚，預警性封閉。

公路總局第四區養護工程處表示，受颱風及外圍環流雨勢及強風影向，針對宜蘭山區之省道台9丁線（舊蘇花公路）蘇澳至東澳、台9線東澳至南澳、台7線（西村至棲蘭）、台7甲線（棲蘭至思源埡口）等路段，不排除於8日傍晚起視風雨情資規模實施預警性封閉。

公路總局呼籲用路人，近日花蓮地區多次有感地震及8日宜蘭南澳芮氏規模6強震，強震後邊坡土石鬆動，又逢利奇馬颱風來襲，易複合產生邊坡土石流及落石，非必要請避免進入山區，行駛山區道路時，也請留意邊坡坍方落石危害，並請多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw），隨時注意收聽廣播訊息，預先因應規劃行程。

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