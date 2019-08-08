　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

強震加強颱　宜蘭山區省道恐落石...不排除預警性封閉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼強震加強颱，宜蘭山區省道恐落石，不排除8日傍晚預警封閉。（示意圖，公路第四區養工處提供，下同）

▲強震加強颱，宜蘭山區省道恐落石，不排除8日傍晚預警封閉。（示意圖，公路第四區養工處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

利奇馬颱風陸警警戒區包含宜蘭、花蓮，預計颱風及外圍環流將帶來雨勢及強風，公路總局第四區養護工程處評估山區道路致災潛勢風險高，及維護用路人車安全，宜蘭山區省道不排除在8日傍晚，預警性封閉。

▲▼強震加強颱，宜蘭山區省道恐落石，不排除8日傍晚預警封閉。（示意圖，公路第四區養工處提供，下同）

公路總局第四區養護工程處表示，受颱風及外圍環流雨勢及強風影向，針對宜蘭山區之省道台9丁線（舊蘇花公路）蘇澳至東澳、台9線東澳至南澳、台7線（西村至棲蘭）、台7甲線（棲蘭至思源埡口）等路段，不排除於8日傍晚起視風雨情資規模實施預警性封閉。

公路總局呼籲用路人，近日花蓮地區多次有感地震及8日宜蘭南澳芮氏規模6強震，強震後邊坡土石鬆動，又逢利奇馬颱風來襲，易複合產生邊坡土石流及落石，非必要請避免進入山區，行駛山區道路時，也請留意邊坡坍方落石危害，並請多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw），隨時注意收聽廣播訊息，預先因應規劃行程。

【更多新聞】

►快訊／宜蘭縣政府宣布：8/8晚間正常上班、上課

►強震狂搖！蘭陽女中2教室天花板「電扇掉落」砸壞桌　暑輔學生嚇一跳

►影／夫亂刀砍死妻！死者賣檳榔常有男客搭訕　鄰爆：凶嫌醋勁很大

►影／趁停電搶阿嬤！嫌扯金項鍊失手「3小時遭逮」　嬤驚：要錢講就好

►燿華電子4死重大工安意外　總經理、總工安室處長2人無罪

►南方澳一小漁船夾板塞「334箱劣質私菸」！海巡起出1.6萬條、市價1千萬

►快訊／宜蘭騎士飛車搶金項鍊　倒楣搶匪連夜被警抓

►跟不上時代需求　80年宜蘭橋走入歷史！8/13封橋改建

ET快訊
快訊／桃園復興區宣布：即刻停班停課
北北基7縣市明達停班課標準　氣象局曝颱風最新動態

關鍵字：颱風,宜蘭山區省道,預警封閉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強颱利奇馬進逼！新竹納陸警範圍　五峰、尖石重症患者率先撤離

擴大構築查緝金融犯罪防線　南檢、南稅局創設聯繫平臺

太魯閣國家公園管理處《經典20》攝影展　跨越20年的壯遊

強烈颱風「利奇馬」來襲　金馬澎三外島齊加強防颱整備

台中草悟道出現雙併式大愛屋！　 921慈善聯展開展

快訊／宜蘭童玩8日傍晚休園　晚間情人節活動暫停1天

慶祝88節　佳里警辦警察老爸蔬食饗宴

5千元買到豪華中古車！　花蓮分署開課教秘訣

台中天津曬衣節連3天買千送百　萬件當季衣服50元起

歡慶父親節　大園警分局辦中西式自助百匯

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

強颱利奇馬進逼！新竹納陸警範圍　五峰、尖石重症患者率先撤離

擴大構築查緝金融犯罪防線　南檢、南稅局創設聯繫平臺

太魯閣國家公園管理處《經典20》攝影展　跨越20年的壯遊

強烈颱風「利奇馬」來襲　金馬澎三外島齊加強防颱整備

台中草悟道出現雙併式大愛屋！　 921慈善聯展開展

快訊／宜蘭童玩8日傍晚休園　晚間情人節活動暫停1天

慶祝88節　佳里警辦警察老爸蔬食饗宴

5千元買到豪華中古車！　花蓮分署開課教秘訣

台中天津曬衣節連3天買千送百　萬件當季衣服50元起

歡慶父親節　大園警分局辦中西式自助百匯

艾成西門町流浪3個月「快喪命！」　吐司握手中只敢咬2口：讓自己不要死掉

才復飛未滿2個月！山東航空8/24停飛花蓮－濟南、台中－青島

強颱利奇馬來襲　新竹市啟動防災應變準備工作

七夕差點氣死！近5千元耳機被柴咬到「骨肉分離」　網：情人節禮物

20歲男沉迷電玩屢玩通宵達旦　醉父喝完酒持鈍器怒砸濺血送醫

防震不只是預警：面對下一個大地震前，我們準備到哪了？

石垣宮古島發「避難勸告」躲利奇馬！籲10萬人撤離　警戒狂風暴雨大浪

「颱風＋地震」59校教室綱架掉落、地面坍塌　災損212萬元

強颱利奇馬進逼！新竹納陸警範圍　五峰、尖石重症患者率先撤離

踢破骨灰罈怪事連發　女星告誡⋯法師驚：那軍營妳怎敢去

地方熱門新聞

屏東「鳳梨妹」滿月！寄養媽媽手..

他父親節前醉倒人行道！暖爸2個..

台南新營土石方場非法貯留廢水

執行署台南分署舉辦一元起標物票..

即／宜蘭8/8晚間正常上班、上..

防災大作戰　AAV7兩棲登陸突..

鄭文燦背書　蔣絜安參選桃園立委

利奇馬颱風逼近　南方澳漁港船擠..

花蓮2起地震　親不知子海上古道..

舊三貂嶺隧道闢自行車道觀光路線

置廠房出租　被堆滿事業廢棄物

颱風來了　宜蘭童玩節8/8下午..

貪玩小狗走失　獸醫憑晶片找到飼..

曬愛玉籽不敢出門　張明章每天盯..

更多熱門

相關新聞

強颱利奇馬來勢洶洶　台東、台南一級淹水警戒下班小心

強颱利奇馬來襲，全台雨勢來勢洶洶，經濟部水利署今（8）日下午發佈最新一級淹水警示，提醒台南市、台東縣的民眾們不僅回家路上要小心，更要注意住家周邊環境以防淹水。

下班就去買！強颱「利奇馬」進逼快囤泡麵　全聯熱銷TOP 10必搶

颱風來了　宜蘭童玩節8/8下午5點後休園

學者：未來可能有「規模8強震」

福山植物園下午緊急休園3天

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

地震「女友慘叫秒斷訊」！急衝她家破門看見震驚一幕

快訊／全台被搖醒！05：28規模6.0地震發國家級警報

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假！

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

彰議員情人節親小三放閃　8月大孕妻氣爆

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱風假標準

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

利奇馬「颱風假」3大關鍵考量　北北基最快8日晚間6點決定

「國民黨2020一手好牌打成爛牌」　企業大老看不下去：吳敦義要負最大責任　

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

開槓顏清標！館長直播放話：跟他拚了

183高壯天菜PO不雅片約炮　前女友崩潰提告下場出爐　

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面