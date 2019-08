霸氣翁不爽「草皮被壓」！拿錘怒砸卡車＋跳水泥地仆街　結局糗了

實習記者許祐誠/綜合報導

美國內布拉斯加州(Nebraska)日前有一名70歲老人家,看到道路工人把卡車停在心愛的草皮上,竟然拿著一把槌子便往車頭燈上猛敲。只是他氣過頭,竟直接踏入剛鋪好的人行道上,不僅雙腳差點遭水泥黏住,還仆街在馬路上。不幸的是,後來得知那輛卡車是老翁鄰居家的,現在他得面臨巨額賠款。

▼ 老翁不爽草皮被壓,霸氣地拿槌子猛敲車頭燈。



根據Metro報導,當時一輛白色小卡車停在人行道上的草坪上,70歲屋主邁德爾(Thomas Mailander)看見後,走出來向工人們抱怨,卻仍然不見任何人來移動卡車,氣得他直接拿著一把小槌子,往拍攝者傑克森(Kerry Jackson)的方向走去,隨即在後者的面前挑釁幾句,拿小槌子猛敲卡車車頭燈。

只是敲完以後,邁德爾還沒消氣,拿著小槌子往車身方向沿路敲。看見老人誇張的舉動後,傑克森也趕緊下車查看狀況,沒想到,當老翁再度映入他眼簾時,卻是霸氣地直接踏入剛鋪好的人行道上,艱辛地在水泥中移動雙腿。只是他最後在嘗試爬出水泥地時,意外地失去平衡,直接仆街在人行道上。此舉也讓一旁的工人相當無言,甚至不小心露出笑容來。

▼ 砸完車後,老翁還跳入剛鋪好的人行道上。(圖/翻攝自臉書/Morning Express with Robin Meade,下同。)

傑克森後來上前關心老翁的狀況,並問他「一切都還ok嗎」,但老翁氣昏了頭,回他「一切都好嗎?這一切看起來很好嗎?你這個白癡。」(Everything all right? Does everything look all right you dumb fucker.)他說,「我只希望那輛卡車離開我的草皮。」

根據KMTV-TV報導,不久後,警察來到現場,並向老翁開單。傑克森事後表示,當時那名老翁很不開心,看起來只是不想讓他和其它工人待在那裡。更糗的是,調查發現,停在草皮上的卡車是老翁鄰居家的,而非道路工人的財產。

▼ 傑克森認為老翁只是不想讓他和同事待在道路上。

針對老翁的挑釁事件,警方表示,事實上草皮仍屬於政府的財產,而不是老翁的個人財產,這次的暴力事件,更大的可能性是出於種族歧視。

事件曝光後,許多網友見老翁誇張的報復行動後,紛紛認為根本不值得這麼做,「我不敢想像要賠多少錢」、「為了保護草皮而敲爛車頭燈」、「這勇氣令我佩服」、「竟然會認錯車」、「糗囉」、「不知道鄰居心裡怎麼想,明明是自己的車惹他生氣,結果水泥車無故被砸」。