　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

霸氣翁不爽「草皮被壓」！拿錘怒砸卡車＋跳水泥地仆街　結局糗了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者許祐誠／綜合報導

美國內布拉斯加州（Nebraska）日前有一名70歲老人家，看到道路工人把卡車停在心愛的草皮上，竟然拿著一把槌子便往車頭燈上猛敲。只是他氣過頭，竟直接踏入剛鋪好的人行道上，不僅雙腳差點遭水泥黏住，還仆街在馬路上。不幸的是，後來得知那輛卡車是老翁鄰居家的，現在他得面臨巨額賠款。

▼ 老翁不爽草皮被壓，霸氣地拿槌子猛敲車頭燈。

根據Metro報導，當時一輛白色小卡車停在人行道上的草坪上，70歲屋主邁德爾（Thomas Mailander）看見後，走出來向工人們抱怨，卻仍然不見任何人來移動卡車，氣得他直接拿著一把小槌子，往拍攝者傑克森（Kerry Jackson）的方向走去，隨即在後者的面前挑釁幾句，拿小槌子猛敲卡車車頭燈。

只是敲完以後，邁德爾還沒消氣，拿著小槌子往車身方向沿路敲。看見老人誇張的舉動後，傑克森也趕緊下車查看狀況，沒想到，當老翁再度映入他眼簾時，卻是霸氣地直接踏入剛鋪好的人行道上，艱辛地在水泥中移動雙腿。只是他最後在嘗試爬出水泥地時，意外地失去平衡，直接仆街在人行道上。此舉也讓一旁的工人相當無言，甚至不小心露出笑容來。

▼ 砸完車後，老翁還跳入剛鋪好的人行道上。（圖／翻攝自臉書／Morning Express with Robin Meade，下同。）

▲▼ 70歲老翁不爽草皮被壓，怒拿錘子砸爛卡車車燈。（圖／翻攝自臉書／Morning Express with Robin Meade）

傑克森後來上前關心老翁的狀況，並問他「一切都還ok嗎」，但老翁氣昏了頭，回他「一切都好嗎？這一切看起來很好嗎？你這個白癡。」（Everything all right? Does everything look all right you dumb fucker.）他說，「我只希望那輛卡車離開我的草皮。」

根據KMTV-TV報導，不久後，警察來到現場，並向老翁開單。傑克森事後表示，當時那名老翁很不開心，看起來只是不想讓他和其它工人待在那裡。更糗的是，調查發現，停在草皮上的卡車是老翁鄰居家的，而非道路工人的財產。

▼ 傑克森認為老翁只是不想讓他和同事待在道路上。

▲▼ 70歲老翁不爽草皮被壓，怒拿錘子砸爛卡車車燈。（圖／翻攝自臉書／Morning Express with Robin Meade）

針對老翁的挑釁事件，警方表示，事實上草皮仍屬於政府的財產，而不是老翁的個人財產，這次的暴力事件，更大的可能性是出於種族歧視。

事件曝光後，許多網友見老翁誇張的報復行動後，紛紛認為根本不值得這麼做，「我不敢想像要賠多少錢」、「為了保護草皮而敲爛車頭燈」、「這勇氣令我佩服」、「竟然會認錯車」、「糗囉」、「不知道鄰居心裡怎麼想，明明是自己的車惹他生氣，結果水泥車無故被砸」。

ET快訊
快訊／利奇馬強風暴雨襲！高鐵宣布9日「台中站以北全天停駛」
台中市宣布9日「正常上班上課」　利奇馬襲台風雨未達標
宜蘭縣也放了！9日確定「停班停課」　利奇馬襲台風雨達標
新竹縣市宣布：9日停止上班課
桃園宣布：9日停止上班上課
胖颱利奇馬挾強風豪雨！北北基宣布明天停班停課

關鍵字：內布拉斯加州,Nebraska,邁德爾,Thomas Mailander,傑克森,Kerry Jackson

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美一次逮680個無證移民！　黑工幼童淚看爸媽上囚車…呆站原地變孤兒

躋身全球經濟強權國　印尼與印度爭搶2032年奧運主辦權

中樂透獎金分前妻！女友氣炸鬧分手...他為難問：錯了嗎？

霸氣翁不爽「草皮被壓」！拿錘怒砸卡車＋跳水泥地仆街　結局糗了

19詭藍包裹「沾滿爛泥」沖上岸…全是古柯鹼　要價200萬美元

喀什米爾自治「被取消」…巴基斯坦驅逐印度大使　軍方：支持人民為正義而戰

石垣宮古島發「避難勸告」躲利奇馬！籲10萬人撤離　警戒狂風暴雨大浪

50歲美魔女Cos動漫16歲女偶像　嫩白長腿超纖細…網看傻：34年去哪了？

以為電子煙比香菸健康！　男大生1年半吸到肺塌陷差點喪命

槍殺嫖客變終身犯　苦命賣淫女布朗獲減刑　周三出獄

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

美一次逮680個無證移民！　黑工幼童淚看爸媽上囚車…呆站原地變孤兒

躋身全球經濟強權國　印尼與印度爭搶2032年奧運主辦權

中樂透獎金分前妻！女友氣炸鬧分手...他為難問：錯了嗎？

霸氣翁不爽「草皮被壓」！拿錘怒砸卡車＋跳水泥地仆街　結局糗了

19詭藍包裹「沾滿爛泥」沖上岸…全是古柯鹼　要價200萬美元

喀什米爾自治「被取消」…巴基斯坦驅逐印度大使　軍方：支持人民為正義而戰

石垣宮古島發「避難勸告」躲利奇馬！籲10萬人撤離　警戒狂風暴雨大浪

50歲美魔女Cos動漫16歲女偶像　嫩白長腿超纖細…網看傻：34年去哪了？

以為電子煙比香菸健康！　男大生1年半吸到肺塌陷差點喪命

槍殺嫖客變終身犯　苦命賣淫女布朗獲減刑　周三出獄

受惠兩岸銷售業績成長　達爾膚上半年EPS1.71元

快訊／花蓮縣9日正常上班上課！風雨觀測未結果達標

不斷更新／利奇馬強襲北北基桃竹放颱風假！　全台9日「停班停課」懶人包

時力2天快刀除名高潞：打擊形象、違反期待

快訊／利奇馬強風暴雨襲！高鐵宣布9日「台中站以北全天停駛」

民眾樂翻！北北基9日停班課　提前宣布原因曝光

葛萊美認證！英倫樂團「蒙福之子」　11月首度來台近距離開唱

民眾遇詐騙員警霸氣嗆員編　詐騙集團急退散

快訊／南投縣預報出爐！風雨未達標9日「上班上課」

北北基9日停班停課！　台大等5醫院開「颱風特別門診」

國際熱門新聞

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場..

女師秀前凸後翹身材　網暴動：想..

利奇馬發威　CNN：恐變超級颱..

她雙腿緊夾男友熱吻　摔下天橋慘..

日本女孩「絕對不會做」的11件..

鬼月惹色鬼纏身　少女脫衣自摸…

即／日火山噴發　輕井澤降灰預報

每月爽拿38萬！24歲男中樂透..

莎朗蒂遇害50周年　曼森的血迷..

即／加州爆連續殺人案　搶匪2小..

媽睡午覺女兒失蹤　車上找到遺體

抗瘧藥致精神錯亂　劍橋生「開艙..

雲霄飛車出軌！遊客「高速噴飛」

坐公車還在抽！　老菸槍被拖走丟..

更多熱門

相關新聞

本季前5順位菜鳥皆入選新秀一陣

2018賽季逐漸進入尾聲，在22日NBA官網公布了本季最佳新秀陣容，其中本季最受矚目的兩名菜鳥唐西奇以及楊恩都是以全票入選，而本季狀元郎艾頓則是95票排第3，此外本季的最佳新秀陣容，5人剛好都是本季的選秀前5順位，這也是自1984賽季後第1次出現這樣的情況。

左腿遭卸穀機夾碎　農夫小刀截肢

傑克森轉隊藍鳥　生涯第14隊破紀錄

13歲少年「自學1年」建出核反應爐

61歲女為同志兒圓夢　產下孫女

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

地震「女友慘叫秒斷訊」！急衝她家破門看見震驚一幕

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱風假標準

利奇馬強襲　9日停班停課一次看

快訊／全台被搖醒！05：28規模6.0地震發國家級警報

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假！

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

彰議員情人節親小三放閃　8月大孕妻氣爆

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

即／北北基放颱風假！宣布9日「停班停課」

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

一芳水果茶「買大送中」　1.9萬網友洗版蓋樓

蘇貞昌28分震醒...幕僚36分接到電話　一句話讓政院跳起來

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面