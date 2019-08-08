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寶寶手臂骨頭兩截！網爆台南月子中心疑虐嬰　社會局：通報比肉搜更有效

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▲有網友在臉書上爆料，2018年11月底台南市一家月子中心疑涉及虐嬰案件，出生9天的嬰兒上手臂發生骨折，台南市社會局主動介入調查。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

▲有網友在臉書上爆料，2018年11月底台南市一家月子中心疑涉及虐嬰案件，出生9天的嬰兒上手臂發生骨折，台南市社會局主動介入調查。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書爆料，2018年11月底台南市一家月子中心疑涉及虐嬰案件，台南市社會局家防中心指出，經查該案未接獲相關通報，8日知悉案件後已主動指派社工員進行調查，針對月子中心之照顧人員若有疑似不當對待兒少之行為，將依兒權法第49、97條裁處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

▲有網友在臉書上爆料，2018年11月底台南市一家月子中心疑涉及虐嬰案件，出生9天的嬰兒上手臂發生骨折，台南市社會局主動介入調查。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

另該事件發生後，社會局至今均未接獲相關通報，後續也將依兒少權法第53條針對相關單位於知悉兒虐事件24小時內未進行責任通報部份進行調查，以釐清通報責任，若依法應通報而未通報者最高可處新台幣6萬元。

▲有網友在臉書上爆料，2018年11月底台南市一家月子中心疑涉及虐嬰案件，出生9天的嬰兒上手臂發生骨折，台南市社會局主動介入調查。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

社會局特別呼籲，近來網路爆料平台普及，但透過個人臉書或社團等方式爆料，並非正常的通報管道，若熱心鄉民肉搜還可能將當事人個資置於風險中。社會局提醒民眾一旦發現疑似受虐兒，可撥打113保護專線進行通報，或線上透過『關懷e起來』（https://ecare.mohw.gov.tw/）進行通報，透過這些方式受理後通報者的身分資訊完全保密，同時也能保護受害人的相關資訊。

▲有網友在臉書上爆料，2018年11月底台南市一家月子中心疑涉及虐嬰案件，出生9天的嬰兒上手臂發生骨折，台南市社會局主動介入調查。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

據了解，有網友在臉書社群PO文指出，嬰兒出生在該月子中心第9天，護理師說小孩的手突然異常沒有反應，所以緊急出院急診，X光顯示寶寶的上手臂骨頭斷成兩截，家長疑該月子中心是否摔到、扯斷、虐嬰？但月子中心否認，表示沒有照顧疏失，引起家長不滿。

台南市衛生局指出，該案係2018年11月28日於台南市某婦幼醫院出生之嬰兒，於出生第9天院方發現右手活動度略乏力，嬰兒出院後帶至成大醫院診斷右手肱骨骨折；家屬逕向台南市警局報案。醫院於2019年3月5日向台南市衛生局申請醫療爭議調處，於5月24日召開，雙方調處過程無共識，結果為不成立，全案已進入司法程序。

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關鍵字：爆料,台南,月子中心,虐嬰,社會局,肉搜

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