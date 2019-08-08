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DA-CPR線上指導心肺復甦術　女兒成功救回父親

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▲▼嘉義縣消防局DA-CPR建功，讓民眾重獲新生歡度父親節。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義縣消防局DA-CPR建功，讓民眾重獲新生歡度父親節。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

60歲東石鄉林姓民眾今年5月5日凌晨在家中突感不適，並於起床後喝杯水後就失去意識，當時一旁的女兒立即撥打119，嘉義縣消防局獲報後立即派遣朴子消防分隊救護車趕往現場，並實施派遣線上指導心肺復甦術（Dispatch-assisted CPR，簡稱 DA-CPR）指導家屬實施CPR，直到救護人員陳建宏、李文傑接手使用AED實施搶救，直至林先生恢復自主心跳，成功救回性命。父親節前夕，救命恩人陳建宏到林家探視，林先生與陳建宏兩人感動擁抱，女兒在旁也泛淚喜獲父親的新生。父親節前夕當時施作的女兒眼眶泛紅的對父親說，幸好你有活下來。

▲▼嘉義縣消防局DA-CPR建功，讓民眾重獲新生歡度父親節。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義縣消防局DA-CPR建功，讓民眾重獲新生歡度父親節。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

林姓男子女兒從事醫療相關行業，具有基礎的急救知識，事情發生當下把握急救黃金時間，在報案後119線上引導她施作CPR(DA-CPR)，他表示，第一次施作時，心裡很害怕，尤其是第一下壓下時，聽到劈啪一聲，擔心無法再繼續，幸好119的線上指導讓她冷靜，且有節拍聲讓她依循，才能順利完成施作。

內政部消防署統計，2018年全國急救成功率為22.10%，同年全國康復出院率為3.01%，爭取急救黃金時間，可大大提升患者存活率，今年截至目前為止，朴子分隊已有兩個成功康復的案例。救護員陳建宏說，他到達現場接手時，經評估患者已OHCA(到院前心肺功能停止)，立即安裝AED監測後電擊，並使用心臟按壓器施作心臟按摩，當儀器再次評估時，恢復了自主心跳。

陳建宏開心的說，這是他從事消防工作以來最快樂的事之一，能夠運用CPR成功救回人命，且因為DA-CPR及家屬施作CPR得宜，讓這起意外有了圓滿的結局。

嘉義縣消防局局長呂清海表示，整個人命搶救的緊急救護施作過程，有賴於本局同仁於DA-CPR與各項救護技術的純熟與用心，及民眾對於緊急救護的基本常識，才能挽回林先生的寶貴性命。因此，本局為了推廣全民CPR，朴子分隊特別於9月7日在朴子公所展演廳舉辦CPR推廣活動，屆時除了邀請成功案例現身說法外，也有安排CPR教學，歡迎有興趣的民眾前往參與。

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關鍵字：心肺復甦術

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