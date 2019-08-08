影／台北101阻尼器晃動達15公分　父親節地震創擺幅第二大

▲父親節地震，台北101阻尼器晃動達15公分，創下地震搖擺幅次高紀錄。（圖／台北101提供）

記者蔡惠如／台北報導

今（8／8）上午5時許台灣東部海域發生芮氏規模6.0有感地震，台北也出現4級震度，台灣最高大樓北101公佈阻尼器晃動監視器影片，事發當下為清晨觀景台尚未開放，僅見阻尼器以圓形方式搖晃，幅度達15公分，僅次於今年4月花蓮規模6.1地震時的晃動幅度。

今早發生的東部外海地震幾乎全台有感，連高雄都有些許搖晃，不少民眾在被搖醒之後無法入眠，紛紛在社群網站上發言互道平安，地震當下世界高樓台北101的尼阻器也為之擺動，從畫面中感覺到些許擺幅，大致上都相當平穩。

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▲地震當下觀景台尚未開放入場，台北101阻尼器晃動達15公分未有人目擊。（圖／台北101提供）

台北101大樓事業處營運長劉家豪表示，各單位初步回報大樓運作都正常，阻尼器也啟動運作，擺幅達15公分，地震發生的時間較短，阻尼器並非每次都啟動，通常是颱風來襲才會有較久的搖擺狀況。

今年4／18花蓮出現規模6.1地震，當時台北震度達4級，阻尼器曾出現左右各達20公分擺幅，打破歷年地震最大擺盪紀錄，今晨地震擺幅15公分，與2015年在花蓮外海出現規模6.3地震出現的擺幅記錄相同。

而阻尼器本身創下的最大擺幅，則是在2015年蘇迪勒颱風來襲，因風力達到13級，在下午6：59分創下落成以來最大擺幅紀錄，左右達各100公分，正巧那天也在8／8父親節。