NASA衛星圖曝！利奇馬轉強颱「颱風眼超清晰」　石垣島直擊：風超大

▲ 利奇馬(Lekima)暴風圈範圍廣,颱風眼相當清晰。(圖/翻攝自NASA)

記者詹雅婷/綜合報導

第9號颱風利奇馬(Lekima)今早轉為強颱,今深夜過後至明天全日的風雨將最為明顯。面對來勢洶洶的颱風,美、日也相當關注,美國太空總署(NASA)7日發布衛星圖,可見颱風眼相當清晰,猛列暴風圈除了環繞颱風眼之外,一路籠罩中心南方區塊,威力不容小覷。目前外國工作者詹姆斯雷諾茲(James Reynolds)也來到日本石垣島,追蹤颱風相關訊息。

Latest JTWC forecast (August 8 03Z) shows TY #Lekima now at Category 4 intensity with 130 mph winds (1-minute average). Weakening should occur as it skirts #Taiwan & #China, but a notable heavy rain & flood risk will be prevalent. pic.twitter.com/W2ct0EDcH1