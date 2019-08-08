NASA衛星圖曝！利奇馬轉強颱「颱風眼超清晰」　石垣島直擊：風超大

▲ 利奇馬（Lekima）暴風圈範圍廣，颱風眼相當清晰。（圖／翻攝自NASA）

記者詹雅婷／綜合報導

第9號颱風利奇馬（Lekima）今早轉為強颱，今深夜過後至明天全日的風雨將最為明顯。面對來勢洶洶的颱風，美、日也相當關注，美國太空總署（NASA）7日發布衛星圖，可見颱風眼相當清晰，猛列暴風圈除了環繞颱風眼之外，一路籠罩中心南方區塊，威力不容小覷。目前外國工作者詹姆斯雷諾茲（James Reynolds）也來到日本石垣島，追蹤颱風相關訊息。

Intense typhon sur le Pacifique #Lekima pic.twitter.com/MXS912npgG — Rudy Mr Meteo (@RudyMeteo) August 8, 2019

Latest JTWC forecast (August 8 03Z) shows TY #Lekima now at Category 4 intensity with 130 mph winds (1-minute average). Weakening should occur as it skirts #Taiwan & #China, but a notable heavy rain & flood risk will be prevalent. pic.twitter.com/W2ct0EDcH1 — Steve Bowen (@SteveBowenWx) August 8, 2019

根據氣象局預報中心今早的說法，目前利奇馬位在台北東南東方約520公里海面上，未來將以每小時15公里速度，朝台灣東北方海面接近當中。

綜合NASA、THE WEATHER CHANNEL的預測，利奇馬未來將持續朝西北方移動，預計擦過北台灣後，周四會為日本琉球群島帶來破壞性強風、洪水及風暴潮；到了周四晚間至周五凌晨時分，利奇馬會經過日本石垣島（Ishigaki），最終於12日登陸大陸上海周邊地區。

▲ 利奇馬颱風逼近日本。（圖／翻攝自日本氣象廳）

根據美國太空總署7日發布衛星圖，可見利奇馬的颱風眼相當清晰，猛列暴風圈除了環繞颱風眼之外。而日本向日葵8號衛星也記錄了利奇馬「開眼」全程，外圍暴風圈雲系紮實，結構完整。

經常與美媒CNN合作的外國工作者詹姆斯雷諾茲（James Reynolds）目前已來到日本石垣島，根據他今早所拍攝的影片，儘管當地還可見到部分藍天，但風勢已經變大，街道人煙稀少。

►強颱利奇馬最新「風雨預報」出爐 氣象局：新北基隆宜蘭達放假標準

►利奇馬暴風圈半徑再擴大…逼近日本先島群島 新石垣機場、宮古機場已關閉