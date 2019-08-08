飛機降落丹麥「機鼻觸地」墜毀起火！　女歌手Pink團隊逃死劫

記者詹雅婷／綜合報導

丹麥機場一架私人小型飛機6日凌晨降落時發生墜毀事故，機頭觸地，機身瞬間起火，現場黑色濃煙不斷冒出，所幸並未造成人員傷亡。目前已知當時機上乘客為美國知名搖滾女歌手Pink的海外巡演團隊及經紀人，且當時Pink不在機上。

綜合財經內幕（Business Insider）、CBS等外媒報導，墜毀的私人飛機5日自挪威首都奧斯陸（Oslo）起飛，但到了6日凌晨準備降落丹麥奧胡斯機場（Aarhus Airport）時發生事故。據瞭解，當時飛機以機鼻觸地，機身隨即起火。當地消防人員獲報後，緊急趕到現場搶救，噴灑大量的水控制火勢。事後，相關人員已利用大型機具卡車把該架飛機拖離事故現場。

▲ 當時機上載有10人，包括7名乘客及3名機組員。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據Pink的海外巡演時程表，本周一在挪威表演後，周三要在丹麥演出。目前Pink演唱會主辦單位已向挪威當地媒體Verdens Gang證實，事發當下，Pink並沒有在飛機上，且機上10人全數平安。據瞭解，當時在機上的團隊成員包括4名美國人、2名澳洲人及1名英國人，而機組員則包括1名德國機師及1名奧地利機師，空服員則是德國籍。

目前事故發生的詳細原因仍有待釐清，警方指出，丹麥事故調查委員會已展開調查，且丹麥外交部已知會各國大使館通報該起事故。