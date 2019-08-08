利奇馬變胖暴風圈250公里！吳德榮：首個侵台強颱　賈新興曝90度北轉關鍵

▲氣象局觀測，利奇馬今上午8時中心位置在台北的東南東方約520公里海面上，以每小時15公里速度向北北西進行。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，利奇馬將成為今年第一個侵台的強颱，莫輕忽，今晚至周五影響最大，北台灣慎防強風、豪雨，桃竹苗山區也有大量降雨，並向南延伸至中南部山區。天氣風險公司總監、全台唯一災害性天氣預報士賈新興說，各國路徑預報顯示，颱風在台灣北方出現近似90度的直角北轉，留意它北轉時是「快快北轉」還是「慢慢北轉」。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，氣象局預測當颱風在台灣附近時，正好是強度最強的一段時間；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天利奇馬逐漸接近，北台灣風雨逐漸增強，中南部地區亦轉為有間歇性陣雨。

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吳德榮說，今晚至周五影響最大，北台灣慎防強風、豪雨，桃竹苗山區也有大量降雨，並向南延伸至中南部山區，花東可能有焚風發生；不過，利奇馬對各地的影響程度、風雨的時空變化，與颱風的結構、路徑變化密切相關，應隨時注意氣象局的最新資料。

▼賈新興表示，各國路徑預報顯示，利奇馬在台灣北方出現近似90度的直角北轉。（圖／翻攝typhoon2000）

吳德榮指出，周六、周日利奇馬逐漸遠離、盛行西南風，迎風面中南部仍有明顯雨勢，背風面北部、東半部天氣好轉，非常炎熱，花東有焚風發生的機率；下周一、下周二盛行西南風，迎風面中南部有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢，北部午後亦有局部雷陣雨的機率，花東天氣穩定、晴朗炎熱，仍有焚風發生的機率。

賈新興在臉書表示，各國路徑預報顯示，利奇馬在台灣北方出現近似90度的直角北轉，客觀預報大致也呈現類似的路徑，差別在於拉出去偏東的分量，留意它北轉時是快快北轉還是慢慢北轉。

賈新興說，周五是颱風影響最明顯的時間、中心離台灣最近的時候，北台灣（中部以北）山區留意降雨，特別是桃竹苗山區，北部沿海地區留意強風。

▲▼利奇馬最新動態和潛勢路徑預測圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，利奇馬今上午8時中心位置在台北的東南東方約520公里海面上，以每小時15公里速度向北北西進行，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺（約每小時184公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺（約每小時227公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里。利奇馬暴風圈從原本220公里又「變胖」到250公里。

氣象局今上午8時半發布利奇馬陸上警報，氣象局說，已增強為強烈颱風，暴風半徑亦稍擴大，目前中心在台北東南東方海面，向北北西移動，其暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，對新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮將構成威脅。