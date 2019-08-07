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暑假頻揪夜唱！男大生清晨返家　「機車飄移」撞標誌桿顱內出血亡

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記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市一名23歲的劉姓男大生，7日凌晨與好友相約夜唱，直到天色漸亮眾人才散場返家，但劉男清晨騎車返回新店住處時，疑過於勞累，行經羅斯福路四段處突然失控偏移，機車撞上路旁人行道標誌桿，劉男當場連人帶車摔飛倒地，送醫搶救後仍宣告不治。翻閱劉姓男大生臉書，發現他似乎相當熱衷夜唱，4日傍晚還曾PO揪唱，豈料今卻會因疲勞駕駛而殞命。

▲▼男騎士夜唱太累，精神不濟騎車自撞電線桿身亡。（圖／民眾提供） 3

▲男大生機車橫倒人行道，後照鏡、儀表板皆已碎裂。（圖／民眾提供）

今七夕情人節清晨5時許，警方接獲通報，羅斯福路四段處發生自撞車禍。救護人員趕抵現場時，發現機車橫倒在人行道上，後照鏡、儀錶板已經碎裂，而劉姓男大生則倒臥在地，早已沒有呼吸心跳。

警方初步調查，發現劉男騎車行經事故路段時，機車卻突然向右開始偏移，最後重重撞上路旁標誌桿，造成劉男頭部重創，當場沒有生命徵象；事後劉男緊急送往醫院搶救，但仍於上午宣告不治身亡。

▲▼男騎士夜唱太累，精神不濟騎車自撞電線桿身亡。（圖／民眾提供）

▲劉男因顱內出血過於嚴重，送醫搶救後仍宣告不治身亡。（圖／民眾提供）

家屬接獲噩耗後趕赴現場，見到愛子遺體不住痛哭失聲，難過地指出，兒子6日晚上曾說要外出跟朋友夜唱，應是徹夜未眠，清晨騎車返回新店住處時，才會精神不濟撞上標誌桿殞命。

翻閱劉姓男大生臉書，在外縣市就讀大學的他，暑假返回新店住處，在情人節前夕還曾PO文感嘆，直言自己真的單身太久；暑假期間，劉男也頻頻在臉書上喊「無聊」、「覺得欠酒精」，甚至4日傍晚還PO文揪唱「辣葛（那個）……今晚有人要唱歌ㄇ？」當時還有好友留言調侃，9日到12日要連唱4天，劉男還直呼「這麼多天是要逼死我嗎？」

6日晚間，劉男再度騎車出門赴約唱歌，豈料徹夜狂歡後卻在返家途中發生意外、自撞身亡，給家人留下無限傷痛。針對肇禍原因，警方初判應是疲勞駕駛釀禍，後續也將相驗劉男遺體，並採集血液檢體送驗，釐清是否有酒駕情形。

►北市23歲男大生「情人節夜唱」　騎車精神不濟撞標誌桿頭部重創亡

▲▼男騎士夜唱太累，精神不濟騎車自撞電線桿身亡。（圖／翻攝當事人臉書）

▲劉男4日才在臉書PO文揪唱。（圖／翻攝當事人臉書）

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關鍵字：羅斯福路,男大生,夜唱,自撞

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