禮輕情意重！用「六月初一.8 結蛋捲」巴結每個人的心～

一顆顆金黃酥脆的 8 字型蛋捲，近看成 8，遠看成結，合在一起剛好成了最近團購界超夯的新寵兒──「8 結」蛋捲。顛覆傳統的長條蛋捲，這回六月初一.8 結蛋捲執行長沈劭蘭加入創意巧思，並賦予重重意涵，既是「巴結」人心的情意，更蘊含著幸福無限的情理象徵。

送禮一直是華人社會中相當重要的一環，人與人間相互照顧的那份情誼，平時大家總不好意思說出口，但透過逢年過節的禮盒祝福，感謝之詞便不再如此彆扭。一句「禮輕情意重」更是道盡伴手禮背後想傳達的滿滿心意，對於創業路上頗受貴人相助的沈劭蘭來說，這正是她想賦予品牌的重要使命！

二十年業務生活：身兼經營者與媽媽的女創為難

▲工作占據了沈劭蘭近 90% 的生活，剩下的 10% 則是必須分配給照顧家庭

在創立蛋捲品牌之前，沈劭蘭已擔任業務近二十年的時間，後期更和先生一起創立屬於自己的網路行銷公司，經常需要一早搭高鐵北上，日復一日不斷地拜訪、開會、解說產品服務，假日也時常得配合公務出席演講。

二十年乍聽之下輕描淡寫，不過卻足以讓原本正值青春年華的沈劭蘭，一眨眼成為兩個孩子的媽媽。白天她必須在外衝鋒陷陣，回到家後又要繼續幫孩子餵奶、換尿布、哄睡，行事曆上寫滿著待辦事項，幾乎沒有一刻擁有自己的時間。

▲就算小孩正在發高燒，但當有重要會議要簽約時，沈劭蘭也只能硬著頭皮出門工作

繁忙的工作生活讓身為職業婦女的她，深刻地體認到親友的協助有多重要，因為想要僅靠自身的力量將家庭和事業同時兼顧幾乎可以說是不可能的任務

。「當小孩需要陪伴和照顧時，想要轉身邁開步伐工作其實是很艱難的」，沈劭蘭語重心長地分享。縱使她的心中沒有一刻放得下孩子，但身為一位經營者，她只能暫時拋下女人天性柔弱的一面，負擔起公司的大小事。

「如果可以重新來過，我一定會在創業和生小孩中二擇一」，沈劭蘭面帶笑容卻不改堅定地說。因為女性創業者分分秒秒的煎熬，真的只有親身走過才會懂！

跨行創業新念頭：一份由愛而生的「雙贏」禮物

▲「六月初一.八結蛋捲」不僅是一個蛋捲品牌，對沈劭蘭來說，更是先生對她溫柔的承諾

直到有一天，沈劭蘭突然回想不起孩子小時候的長相，二十年來所累積的情緒和壓力全都就此潰堤，長年以來的心力交瘁讓她到達無法忍受的臨界點，她形容「即便只是一天也不想再過這種生活」，就算換到的名片堆積如山，也挽回不了兩個兒子寶貴的成長時光。

這一切的辛勞，沈劭蘭的枕邊人全都看在眼裡，於是夫妻倆商量轉換跑道，選擇門檻較低的烘焙產業著手，以創意造型的蛋捲做為主打商品，更將品牌名稱訂為太太生日那天，就此許下兩人決定攜手開闢新事業的承諾，一起承擔這份充滿愛的禮物。

雖然烘焙業對沈劭蘭和先生來說都是完全陌生的領域，面對未來也有著數不清地困難與挑戰，但至少她能全心全意只經營一個品牌，不再需要為了拓展業務而東奔西走，也終於可以好好陪孩子們吃頓飯，不錯過家人的生活大小事。

過去經營累積的成果： 獨特市場優勢造就的人氣爆棚商品

▲因造型特殊的關係，8 結蛋捲比傳統蛋捲多出兩個工序，想要手工量產必非易事

決定創立蛋捲品牌之後，兩人跟烘焙師從小小的廚房開始，靠著一台手工蛋捲機，反覆調整麵糊的口感配方，並嘗試創新各種不同造型的作法，如 M 型、S 型、愛心型等。歷經無數次的失敗後，才誕生現今的 8 字型蛋捲，不僅方便入口、不易掉屑，外觀的皺褶更是酥脆好吃的關鍵！

憑著在市場上獨具一格的創意，再加上沈劭蘭累積多年豐富的網路行銷經驗，果不其然，「8 結蛋捲」一推出就吸引大批民眾爭相購買嘗鮮，迅速在網路上成為發燒話題，並且在收到第一筆訂單後三個月，短短的時間便決定開立實體門市。

▲二十年業務生涯見識過各種大風大浪，使得沈劭蘭練就一身堅毅不屈的性格

不過人生總是不會一帆風順，乘著消費熱潮，緊接著襲來的是手工生產所導致的供不應求，還有蛋捲易碎的運送風險。但就如同沈劭蘭常對孩子耳提面命的：「這世界上沒有辦不到的事！」於是她和先生著手擴建實體門市、優化商品包裝，並在去年申請建造食品廠，希望能帶給消費者兼具質與量的美味。

重啟人生起點：過去所付出的辛勞都甘之如飴

▲沈劭蘭希望將「六月初一.8 結蛋捲」新門市，打造成台中知名伴手禮地標

「六月初一.8 結蛋捲」的新門市座落於台中美村路上，這裡是沈劭蘭從小成長的地方，也是改變她的起點。她用細膩的心思灌溉品牌成長，透過異業結合，客製蛋捲與蜂蜜、老梅、咖啡等商品搭配，讓企業贈禮、彌月禮盒能夠擁有不同組合的選擇，貼心地為每一個送禮人傳遞心意。

未來也即將與香港茶行合作開發「鐵觀音茶」、「烏龍茶」口味，將這份幸福飄洋過海。

揮別曾經的抑鬱心情，沈劭蘭笑說：「看在品牌日漸茁壯的份上，過去的辛苦就算了！」因為倘若沒有當時的磨練，現在絕對不會有同等的智慧和能力面對眼前的難關。對她來說，命運不見得會走成理想的模樣，但唯有面對它、改變它，明天才會跟今天不同。

六月初一.8 結蛋捲

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攝影：艾葳精品婚紗

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